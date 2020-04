Na venkově ve velkém vznikají projekty na záchranu drobných živnostníků

28. 4. 2020

Zaplať nyní a vyber si voucher později nebo reklama pro regionální obchodníky a služby, jako jsou farmáři, pekaři nebo třeba kadeřnice. To jsou jen jedny z projektů, které ekonomicky pomáhají venkovským drobným podnikatelům přežít současnou koronavirovou krizi. Pomoc na řadě míst v Česku koordinují tzv. místní akční skupiny, které sdružují od starostů, přes spolky, po zemědělce a podnikatele. Vytvořily regionální weby pomoci. Ve středních Čechách se navíc ujaly koordinace dobrovolníků šijící roušky pro zdravotnický personál.

Pomoc po celé republice drobným živnostníkům, aby jejich podnikání ustálo koronavirovou krizi a z venkova jejich služby a produkty nezmizely se teď snaží aktivizovat místní akční skupiny. „Vytvořili jsme eshop, kde nabízíme voucher místních kosmetiček, kadeřnic, restaurací nebo různých kulturních organizací,“ říká Eva Tarabová, ředitelka Místní akční skupiny Pomalší. Lidé si tak předplatí voucher a využijí ho později. „Samozřejmě to nenahradí náš měsíční příjem, ale určitě to pomůže přečkat dobu, kdy nemůžeme své služby provozovat a jsme téměř bez příjmu. Navíc to vnímám jako obrovskou reklamu a věřím, že místní lidé aspoň budou vědět, že tady v území nějaká pražírna je, kam si mohou dojít pro dobrou kávu,“ dodává Petr Tichánek ze sociální firmy KÁVALOCA pražírna.

Lokální produkce také prochází velkou zkouškou. Regionální producenti od farmářů, přes drobné zahradníky, až třeba po včelaře se potýkají s nedostatkem odbytu svých potravin a výrobků. Zmíněné místní akční skupiny jim teď pomáhají s propagací. Podle Mirky Soldánové z MAS Stolové hory paradoxně tato krize může pomoct s tím, že si lidé uvědomí, kolik produktů lze zakoupit lokálně. „Mám pocit, že to funguje skvěle a seznam místních producentů, který jsme vytvořili, se rychle mezi zdejší lidi rozšířil a ti začali více nakupovat od souseda med, od pekařů chleba nebo z malých zahradnictví sadbu,“ popisuje Soldánová. „Já jako místní farmář musím říct, že se lidé postupně učí jezdit ke mně pro hovězí maso a oceňují to, že se mohou podívat, kde a v jakých podmínkách zvíře vyrostlo. Najednou lidé dřív než kdy jindy chápou, že to, co vložím do regionu, zůstane v regionální ekonomice, a za to jsem opravdu rád,“ říká majitel ekologického hospodářství a člen MAS Stolové hory Václav Vítek.

Podpořit a udržet venkovskou ekonomiku není jediné, na co se během pandemické krize místní akční skupiny zaměřily. Podle předsedy celorepublikové Národní sítě Místních akčních skupin Jiřího Krista využívají tzv. MASky své kontakty na místní obyvatele a začaly koordinovat dobrovolníky. Své o tom ví MAS Brdy Vltava ve středních Čechách. Ta z kanceláře vytvořila malý krizový štáb, kde dobrovolníci šijí roušky a ve spolupráci s neziskovými organizacemi shromažďují ochranné štíty vytištěné na 3D tiskárnách. Ty pak dodávají místním praktickým lékařům, zubařům nebo rozdávají vážně nemocným občanům. „Na šití roušek jsme zaměstnali dvě ženy, které díky krizi přišly o práci a aspoň takto jim kompenzujeme jejich finanční výpadek,“ uzavírá Markéta Dvořáková z MAS Brdy Vltava. Ve středních Čechách také vytvořily webové stránky, které shromažďují informace pro místní nejen o otevíracích dobách úřadů, lékařů, výdejních okének restaurací, ale například právě i kontakty na lokální dodavatele.

Klára Malá