Inspirace pro ostatní: Školní polytechnické dílny v Dolních Břežanech

Datum: 17. 3. 2020, zdroj: OF 1/2020, rubrika: Regiony 17. 3. 2020,OF 1/2020,

Polytechnické dílny při Základní a mateřské škole v Dolních Břežanech byly slavnostně otevřeny v Dolních Břežanech závěrem loňského roku.

Slavnostní otevření

Na akci nechyběl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj Dolní Břežany zase předběhly dobu, jde o projekt, který je inspirací pro ostatní a který by měly následovat i další obce a školy. Místopředseda české vlády také připomněl fakt, že je třeba mít dostatek technicky vzdělaných lidí, proto se mimo jiné řeší předmět technika na základní školy, duální vzdělávání či mistrovské zkoušky.

Polytechnické dílny v Dolních Břežanech zahrnují cvičnou kuchyňku a tři odborné prostory – dílny Kov a dřevo, Art a Design a High-tech robotickou dílnu. Samotné názvy dílen vystihují jejích zaměření. Obecně by dílny měly sloužit jako simulátory výrobního prostředí, ve kterých se žáci postupně seznámí se základními řemeslnými činnostmi, naučí se pracovat s celou řadou materiálů a postupně jim budou představeny i moderní technologické trendy jako 3D tisk, robotika, digitalizace. Všechny dílny jsou nadstandardně zařízeny.

Dílna „Kov a dřevo“ je vybavena lehkým strojním zařízením typu soustruh, pily, brusky, vrtačky, frézky atd. Velmi nadstandardní je vybavení pro práci s kovy, pro doplňkové aktivity a kurzy bude možné využít např. kovářskou pec. Nechybí ani široká škála ručního nářadí.

V dílně „Art a Design“ se předpokládá práci s materiály, jako jsou plasty, papír, textil, drát, sklo a další. Vybavena je například tiskařským lisem, řezacími plotry nebo šicími stroji.

High-tech robotická dílna byla navržena v souladu s posledními trendy spojenými s průmyslem 4. 0 a nezbytnou přípravou žáků na nové technologie. Tomu odpovídá i vybavení dílny – sady pro stavbu elektrických obvodů, stavebnice LEGO, Elduino, Arduino, 3D pera, skener, 3D tiskárny, robotická ruka, CNC fréza, modely raket, drony atd.

Splněný sen

Školní polytechnické dílny v Dolních Břežanech

„Naše dílny jsou pro mne z kategorie vysněný projekt a splněný sen. Využívat je budou děti nejen v pracovním vyučování, ale i ve výtvarce, fyzice, Science nebo při projektové výuce. V plánu máme i aktivity pro děti ze školky a večer či o víkendech budou probíhat kurzy pro veřejnost,“ popisuje budoucí fungování dílen ředitelka školy Iva Fischerová.

Základní škola v Dolních Břežanech dlouhodobě spolupracuje s vědeckými centry HiLASE, ELI Beamlines a Biocev. Vědci z těchto center pravidelně docházejí na výuku předmětu Science, od letošního školního roku vyučují nový předmět Robotika. Postupně se zapojují i firmy, které mají navázané aktivity v regionu – RIGAKU, Beneš a Lát, Cardam.

„Z nových dílen jsem doslova nadšen. Nabízejí možnost praktické seberealizace všem dětem – manuálně zručným, umělecky nadaným, technicky uvažujícím. Okolo Dolních Břežan se rozvíjí vědecko-technologický region mezinárodního významu. Špičková základní škola připravující děti na digitální revoluci nejen v průmyslu do takového regionu patří. Jsem rád, že jsme mezi těmi, co udávají tempo a směr,“ shrnuje vývoj v regionu starosta Dolních Břežan Věslav Michalik.

„Dolní Břežany zase předběhly dobu! Respekt před tím, jak se obec rozvíjí a co všechno dělá nejen na poli vědy a výzkumu. Nové dílny budou moci využívat i další školy z okolí a projekt je inspirací pro všechny. Takto si představuji předmět technika, který zavádíme do škol,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „A jsem moc rád, že dílnami obecní ambice nekončí, mluvili jsme třeba o inovačním centru, které by v Dolních Břežanech propojovalo špičkový výzkum, vývoj, inovace a tolik potřebné technické vzdělávání. Tak, aby se lidem v obci dobře žilo a byli na svůj domov ještě víc pyšní.“

Projekt realizovala obec Dolní Břežany ve spolupráci s vedením školy. Na přípravě a realizaci se podíleli zástupci plzeňského Makerspace DEPO2015, přispěli i mladí vědci z laserového centra HiLASE. Celý projekt byl realizován v rámci programu IROP. Celkové schválené náklady byly 26,53 mil. Kč, z toho dotace z EU činila 22,55 mil. Kč.