Nadace ČEZ se připojuje k iniciativě 10 milionů stromů. Kromě obcí podpoří při sázení i školy, spolky nebo hasiče

Nadace ČEZ se připojuje k iniciativě Sázíme budoucnost, která chce během pěti let vysázet po celé České republice 10 milionů stromů. Úpravou podmínek grantového řízení Stromy umožní nadace výsadbu mnohem širšímu spektru žadatelů než dosud. Zároveň kromě alejí a větrolamů podpoří i výsadbu v parcích, sadech a přírodních lokalitách. Loni Nadace ČEZ umožnila vznik 51 alejí v hodnotě 5 498 036 Kč.

Grant Stromy Nadace ČEZ byl doposud zaměřený na obce a města, kterým pomáhal obnovovat staré nebo vysazovat nové aleje, stromořadí a větrolamy či liniové bariéry proti prachu. Za osm let svého trvání takto podpořil vysazení 95 637 stromů a keřů v hodnotě 51,8 milionů korun. V návaznosti na zapojení se do iniciativy Nadace Partnerství „Sázíme budoucnost“ se ale Nadace ČEZ rozhodla upravit pravidla tak, aby podpořila i výsadbu v dalších lokalitách. Zároveň rozšířila okruh možných žadatelů: o příspěvek až do 150 000 korun mohou nově žádat i spolky, školy nebo třeba hasiči.

„Aleje patří do české kulturní krajiny již od dob renezance. Stejně tak ale v ní mají své místo i parky či okrasné zahrady, zvláště v menších obcích pak bývaly obecní sady. Každý strom se počítá. Zároveň vítáme zájem různých místních spolků ale třeba i škol a školek zapojit se do výsadby a pomoci tak životnímu prostředí. Věříme, že o strom zasazený vlastními silami budou lidé s láskou pečovat,“ uvádí ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Za každého zaměstnance strom

Jablunkov – starostové z regionu vysázeli v Jablunkově díky grantu Nadace ČEZ společně Alej obcí. Na fotce starosta Bukovce Monika Czepczorová.

Prioritou grantu Stromy zůstává výsadba v místě původních dřevin, tak aby stromy měly co nejlepší podmínky pro růst. Stejný princip uplatňuje společnost ČEZ také vloni vyhlášeném závazku vlastními silami vysadit strom za každého zaměstnance v České republice. Během podzimu tak dobrovolníci z řad zaměstnanců vlastnoručně zasadili v Beskydech, na Vysočině a ve Středočeském kraji 7 300 sazenic. Další sázecí akce proběhnou již letos na jaře, cíle téměř 23 000 nových stromů by tak společnost mohla dosáhnout již letos.

Grantové řízení Stromy probíhá i letos ve dvou etapách: žádost o grant pro jarní výsadbu musí zájemci poslat do konce března, druhé kolo příjmu žádostí pro podzimní výsadbu pak proběhne během června a července.

Kromě grantu Stromy jsou otevřená i další grantová řízení: Oranžový přechod (příjem žádostí do 31. 3. 2020), Oranžové hřiště a Podpora regionů (obojí celoročně). i letos na se mnoha festivalech a kulturních i sportovních akcích objeví Oranžová kola Nadace ČEZ.

V Mohelnici se alej podpořená grantem Nadace ČEZ sázela v Městských sadech Petra Bezruče, zapojily se děti z obou základních škol.

Příjem žádostí pro jarní výsadbu probíhá od 3. 2. do 28. 2. 2020. Žádat mohou tradičně města a obce, v letošním roce nově i právnické osoby (tzn. různé spolky, neziskové organizace, školy atd.). V grantovém řízení je podporována zejména výsadba či obnova dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, liniových dřevin, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd. Grantové řízení Stromy nepodporuje výsadbu nepůvodních dřevin (např. tújí, cypřišů, stříbrných smrků atd.), výsadbu stanovištně původních jehličnanů ani výsadbu stromů v prostoru lesa. Žádost lze podat výhradně prostřednictvím online systému na webové adrese: www.zadost.online Maximální výše nadačního příspěvku je 150 000 Kč. Více informací v grantových podmínkách na webových stránkách www.nadacecez.cz

