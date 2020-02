GO a Regiontour 2020 – festival cestovatelských zážitků

Datum: 20. 2. 2020, zdroj: OF 1/2020, rubrika: Ostatní 20. 2. 2020,OF 1/2020,

Tradiční start nové turistické sezony na brněnském výstavišti, veletrh GO a Regiontour, přivítal více než 30 tisíc návštěvníků. Podle předběžných odhadů došlo k navýšení návštěvnosti o deset procent. Veletrhů cestovního ruchu se v letošním roce zúčastnilo 822 vystavujících firem z 27 zemí.

Nová podoba veletrhů cestovního ruchu se osvědčila a oslovila více zájemců – profesionálů v cestovním ruchu i fanoušků cestování. Podařilo se zajistit odbornější program prvního dne, veřejnost naopak dorazila v dalších dnech, kdy se otevřel i nový gurmánský festival GO to FoodPark. Premiéru měl také Festival pěti kontinentů a velkým lákadlem byly živé pozvánky do českých a moravských regionů. Dalším oživením byl přesun 23. ročníku festivalu filmů, fotografií a knih o cestování GO KAMERA 2020 přímo do centra veletržního dění – pavilonu P.

GO a Regiontour 2020

Český cestovní ruch zažívá obrovský rozvoj. Podle předběžných odhadů se u nás v roce 2019 ubytovalo už 22 milionů turistů. Sílily jak příliv návštěvníků ze zahraničí, tak domácí turistika. Příznivá ekonomická situace se projevila také rostoucí chutí Čechů objevovat krásy cizích zemí včetně těch exotických a velmi vzdálených. Asociace cestovních kanceláří ČR odhadla, že si Češi loni koupili zájezdy v hodnotě asi 31 miliard korun, což znamená meziroční navýšení prodejů zájezdů českých cestovních kanceláří skoro o pětinu. Růst prodeje odrážel také stoupající poptávku po vyšší kvalitě služeb a atraktivnějších destinacích.

Veletrh GO nově získal podobu Festivalu pěti kontinentů a ukázal krásy cestování do různých koutů planety. Vystavovatelé ocenili vyšší návštěvnost i lepší strukturu návštěvníků.

„Cestovní ruch je důležitým odvětvím ekonomiky. Jistě potřebuje prezentaci destinací a nabízených služeb včetně živé prezentace na veletrhu. GO a Regiontour to dokazují,“ sdělil Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno. Pořadatelé letos posílili festivalový charakter veletrhů tak, aby byly zábavnější, pestřejší a návštěvníci si z nich spíš, než katalogy odnesli autentické zážitky.

Velmi se osvědčil koncept partnerské země. V letošním roce se jí stalo Thajsko, které prezentovalo celou šíři své turistické nabídky včetně živých ukázek thajského boxu, tanečnic, masáží nebo kuchyně. „Je pro nás velkou ctí být partnerskou zemí na veletrhu, který je největší prezentací cestovního ruchu v České republice. Pro návštěvníky je to velká příležitost dozvědět se něco více o Thajsku včetně jeho fantastických destinací. Věřím, že to dále posílí spolupráci našich zemí v oblasti turismu,“ řekla Ureerat Chareontoh, velvyslankyně Thajska v České republice.

Spoustu tipů pro dovolenou doma přinesl veletrh Regiontour, kterého se zúčastnila většina našich krajů a řada turistických oblastí, měst, ale i poskytovatelů služeb v cestovním ruchu a turistických cílů. Na aktivní formy turistiky se zaměřily sekce Dovolená na vodě, Dovolená v karavanu a Dovolená na kole, nechyběla ani oblíbená testovací dráha pro elektrokola. Na cesty za chuťovými zážitky pozval tradiční gastronomický festival RegFoodFest s ochutnávkami a prodejem oceněných regionálních potravin i krajových specialit. Rozsáhlá byla letošní vinařská sekce a prezentovaly se i desítky lokálních pivovarů.

Slavnostní zahájení

Význam brněnských veletrhů cestovního ruchu podtrhl slavnostní zahajovací den s účastí místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, ministra kultury Lubomíra Zaorálka, poslanců a senátorů Parlamentu ČR, šesti hejtmanů a hejtmanek, velvyslankyně Thajska Ureerat Chareontoh, viceguvernéra Thajské turistické centrály pro marketing a komunikaci Tanese Petsuwana a dalších osobností.

Na veletrhu byly vyhlášeny výsledky Velké ceny cestovního ruchu 2019/2020, která zviditelňuje výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti cestovního ruchu. Odehrály se zde soutěže mladých odborníků v cestovním ruchu a odborný doprovodný program se zaměřil na trendy v cestovním ruchu a využití moderních technologií. Uskutečnila se například konference Travelevolution – destinační management 21. století a mezinárodní konference na aktuální téma overtourism.

Novinkou doprovodného programu pro veřejnost byly workshopy zaměřené třeba na ultralight cestování, fotografování mobilem nebo digidetox na dovolené. Na pódiu se po celou dobu konal program složený z vystoupení a prezentací, které lákaly k novým zážitkům a návštěvám různých destinací.

Úspěšnou premiéru měl gastronomický festival GO to FoodPark, největší setkání svého druhu v Brně. Na tři dny od pátku do neděle pavilon F provoněly speciality regionální kuchyně i mezinárodní gastronomie, které přilákaly spoustu nových návštěvníků. Celkem se do festivalu zapojilo přes 60 podniků a prodejců.

Hlavním tématem festivalu GO Kamera byly cestovatelské legendy Jiří Hanzelka a loni stoletý Miroslav Zikmund. Návštěvníci si tak poprvé v historii mohli na jednom místě prohlédnout obě Tatrovky, s nimiž H+Z absolvovali cesty kolem světa.