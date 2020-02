Úspěšné čerpání fondů EU

(Informace MMR 1/2020 II.)

Datum: 18. 2. 2020, zdroj: OF 1/2020, rubrika: Dotace 18. 2. 2020,OF 1/2020,

Rok 2019 byl z hlediska čerpání prostředků z Evropských investičních a strukturální fondů úspěšný – nejenže se podařilo proplatit příjemcům 93,3 mld. Kč, schválit přes 66 tisíc nových projektů a vyčerpat všechny prostředky, které by při nevyčerpání propadly, ale také bude České republice díky plnění milníků připsáno dalších 36,6 mld. Kč.

„Současné programové období 2014–2020 vstupuje letos do poslední třetiny. Jsem ráda, že se nám v loňském roce dařilo využít vyjednané prostředky na 100 procent. Je to společným úsilím řídicích orgánů odpovědných za jednotlivé programy a díky práci Ministerstva pro místní rozvoj jako koordinačního orgánu – neustále monitorujeme průběh čerpání a navrhujeme řešení, jak předcházet a řešit různá rizika, která by ho mohla zpomalit či ohrozit. Společně se nám tak podařilo dosáhnout na tzv. výkonnostní rezervu – více než 36,6 mld. Kč, které budou použity na další prospěšné projekty,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodává: „Pokud pominu přípravu budoucího období, která za minulý rok výrazně pokročila, čeká nás letos poslední možná revize rozložení prostředků mezi programy a možnost přesměrovat peníze na oblasti, kde budou efektivně, a hlavně včas využity.“

Za rok 2019 bylo příjemcům proplaceno 93,3 mld. Kč. Evropská komise byla zažádána o proplacení téměř 87 mld. Kč a navíc bylo schváleno téměř 67 tisíc nových projektů (z toho přes 52 tisíc v Programu rozvoje venkova) za dalších 98,5 mld. Kč. Z celkových 577,2 mld. Kč (bez zahrnutí výkonnostní rezervy) bylo již na projekty přiděleno téměř 85 % prostředků a Evropská komise zažádána o proplacení více jak 40 % této hodnoty. Peníze ze současného období 2014–2020 je možné čerpat až do konce roku 2023.

České republice se minulý rok také podařilo naplnit pravidlo N+3 u všech programů – nepřijde tak o žádné prostředky přidělené na rok 2016, které musely být vyčerpány do konce minulého roku.