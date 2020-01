Vídeň odmění úsporu CO2 vstupenkami na kulturní akce

Vídeň odmění úsporu CO 2 vstupenkami na kulturní akce

Datum: 30. 1. 2020, zdroj: Eurocomm-PR/Zahraniční kancelář města Vídně v Praze, rubrika: Zahraničí 30. 1. 2020,Eurocomm-PR/Zahraniční kancelář města Vídně v Praze,

Kultura za ochranu klimatu. Tak Vídeň popisuje novou zkušební aplikaci, jejímž prostřednictvím chce přihlášené obyvatele motivovat k redukci emisí oxidu uhličitého. Kdo bude chodit pěšky, jezdit na kole nebo MHD, získá v aplikaci body „Wien Token“, které v reálném světě může směnit za vstupy do kulturních institucí nebo na akce.

Aplikace na sbírání tokenů

Aplikace a systém jsou ve vývoji a vídeňský magistrát nyní ve spolupráci s Institutem pro kryptoekonomii, Technickou univerzitou a dalšími partnery připravuje testovací fázi. Ta pro tisícovku uživatelů začne koncem února.

Token získá každý, kdo na území Vídně ušetří 20 kilogramů CO 2 . Průměrnému uživateli to může trvat kolem dvou týdnů, tvrdí vedoucí projektu Christina Hubin. Tokeny lze vyměnit za vstupenky do čtyř kulturních zařízení. Pokud se aplikace osvědčí, může se na podzim kulturní nabídka rozšířit a „Wien Token“ přejít do plného provozu pro všechny zájemce.

Bezpečnost, anonymita a blockchain

Aplikace využije data ze senzorů mobilního telefonu, anonymitu a bezpečnost má přitom zajistit sofistikovaná blockchainová technologie. Kritiku, podle které může aplikace podobně jako v Číně otevřít cestu ke spuštění systému sociálního kreditu, autoři odmítají. Systém podle nich nemá sakncionovat, ale motivovat. Technologický pokrok nelze zastavit a hlavní otázkou pilotního projektu je proto právě možnost využití digitálních technologií při současném zachování soukromí, uvedli autoři a zástupci města Vídně.

Martin Landa