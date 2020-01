Projekt „Obědy do škol“ poprvé realizují všechny kraje v Česku

Všech 14 krajů se poprvé zapojilo do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Obědy do škol“. Díky němu se tak v současnosti školách a školkách stravuje téměř 8800 dětí. Projekt pomáhá dětem, kterým rodiče nemohou hradit stravné z vlastních peněz. K zapojení všech krajů přispělo i to, že nově mohou žádat také o podporu na administraci projektu.

Cílem projektu je zajistit dětem pravidelnou kvalitní stravu a vypěstovat v nich základní stravovací návyky, které z vlastních rodin často neznají. Nepřímo však napomáhá i jejich zdravému fyzickému a psychickému vývoji a začlenění do kolektivu. Děti neodcházejí hned po vyučování domů, ale i po obědě často zůstávají ve škole a účastní se různých volnočasových aktivit, mnohem více času tráví se svými spolužáky. Zlepšují si studijní výsledky a celkově se zvyšuje jejich šance na lepší budoucnost. V případě mateřských škol dochází někdy k tomu, že rodiče v obtížné finanční situaci své děti kvůli povinnému stravnému do školky vůbec neposílají. I těmto situacím se daří předcházet.

Novinkou pro tento školní rok bylo vyhlášení Národního dotačního titulu (NDT) na podporu administrace krajských projektů Operačního programu potravinové a materiální pomoci. NDT umožňuje krajským úřadům hradit mzdové náklady na administrativní pracovníky. O podporu zažádalo celkem osm krajů, ze státního rozpočtu na ni bylo vyčleněno 5 268 000 Kč.

„Obědy do škol“ byly poprvé realizovány ve školním roce 2015/2016, a to pouze se dvěma zapojenými kraji, Libereckým a Jihomoravským. V minulém školním roce bylo zapojeno již deset krajů, pro školní rok 2019/2020 se nově připojily Jihočeský, Olomoucký, Pardubický a Ústecký kraj, možnost bezplatného stravování se tím otevřela všem potřebným dětem v České republice.

V aktuálním školním roce se ve více než 900 školách, školkách a stravovacích zařízeních díky jednotlivým projektům stravuje téměř 8800 dětí. „Obědy do škol“ jsou tak významnou součástí pomoci znevýhodněným dětem. Nejvíce zapojených dětí je v Moravskoslezském kraji (2762), následují Jihomoravský (1165) a Ústecký kraj (928).

Projekty jednotlivých krajů jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP) a pro školní rok 2019/2020 na ně bylo vyčleněno 100 mil. Kč.