Energeticky soběstačné komunity realitou dneška

Datum: 17. 1. 2020, zdroj: NS MAS ČR, rubrika: Veřejná správa online 17. 1. 2020,NS MAS ČR,

Češi mají podle odborníků velmi nízké povědomí o možnostech energetických úspor. Domácnosti ovšem nejsou jediné, které hledají způsob šetrného přístupu k energiím. Čím dál častěji jsou úspory a vlastní produkce energií zmiňovány také v souvislosti s obcemi a malými městy. Jedním z příkladných regionů v této oblasti je Opavsko. Doposud chybějící energetické audity a projekty pro obce, podniky i občany by mohla pomoci zprostředkovávat Místní akční skupina Opavsko.

Komunitní energetika je podle místních akčních skupin téma dneška a hlavně zítřka. Jde především o to, že obce, drobní podnikatelé a místní občané společně postaví a provozují malou elektrárnu nebo teplárnu. Díky tomu peníze za energii zůstávají v daném regionu. Pro obce i občany je to zajímavý způsob, jak zhodnotit své peníze.

„Obecně platí, že obce mají málokdy koncepci, jak k přistupovat k tak zásadní věci pro rozvoj obce, jakou je energetika. Nedávný průzkum, který si nechalo zpracovat Ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci úspor energie, potvrdil, že Češi mají velmi nízké povědomí na toto téma. Proto naše Místní akční skupina Opavsko připravuje metodiku pro venkovské regiony, jak na to,“ říká Jiří Krist, předseda Národní sítě Místních akčních skupin a předseda Místní akční skupiny Opavsko.

Krist uvádí, že dobrým příkladem, kterým by se mohly ostatní obce inspirovat, jsou Mikolajice ležící nedaleko Opavy. Tam obec vybudovala ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov při ČVUT v Praze topný systém s kogeneračním kotlem Wave na pelety, který teplo a elektřinu zajišťuje pro obecní úřad, prodejnu potravin a požární zbrojnici. Navíc jsou na střeše prodejny umístěné solární články a v budově baterie. Tento systém je v Česku ojedinělý.

„Výhodou je zejména to, že celý systém může být zcela autonomní. Navíc se veškerá energie hned spotřebuje nebo uloží do baterie na pozdější využití. Na stejném principu fungují i solární články. To znamená, že například při výpadku elektrické energie, která mimo jiné zásobuje mrazáky a ledničky v prodejně, nemůže dojít k znehodnocení potravin. I naše zásahová jednotka hasičů má neustále dostupnou elektřinu a teplo a může své úkoly plnit i v případě výpadku sítě,“ říká starosta obce Mikolajice Martin Krupa.

Klíčovým tématem pro místní akční skupiny po celé republice jsou do roku 2030 právě energetické úspory. „Prvním krokem, který musíme udělat je, že musíme zjistit, jaká je vlastně situace v obcích, firmách i u občanů formou zjednodušených energetických auditů. Dále zmapujeme existují firmy, které mají kapacitu projektovat, stavět i servisovat všechna ta potřebná opatření pro úspory energie i zařízení k využití jejich obnovitelných zdrojů. Chceme pomoci snížit spotřebu energie v regionu MAS Opavsko o 5 % a dosáhnout cíle 60 MW celkového instalovaného výkonu elektráren využívajících obnovitelné zdroje, a to do roku 2030,“ dodává Krist.

Podle Krista to znamená ročně ušetřit jen na Opavsku energii rovnající se 15 tisícům tun černého uhlí, za celou Českou republiku pak 150× více. Jaké pozitivní dopady na zdraví lidí a jejich životní prostředí budou mít úspory a čisté zdroje energie, to bude mapovat další projekt MAS Opavsko, který byl realizován s podporou a v úzké spolupráci se společností ČEZ, a. s., konkrétně s jejím oddělením ČEZ Inovace. S využitím smart měřidel ostravské firmy Perfect Air se začal měřit prach a další veličiny v 17 obcích Opavska. Projekt odstartoval rekordní dobu 7 měsíců od prvního nápadu do spuštění měření. Opavsko se tak stává testovacím regionem pro chytrá řešení nejen v energetice.

Klára Malá