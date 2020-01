Úřad uložil pokutu statutárnímu městu Brnu za diskriminaci na trhu hazardních her

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 828 000 Kč statutárnímu městu Brnu za to, že v rozporu se svými vlastními pravidly neumožnilo provoz jednomu ze soutěžitelů v oblasti hazardních her. Město tak narušilo hospodářskou soutěž na daném trhu a jednalo v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže, který zakazuje orgánům veřejné moci diskriminovat některé soutěžitele. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, neboť proti němu byl podán rozklad.

Statutární město Brno přijalo již v roce 2017 „Pravidla statutárního města Brna pro vymezení lokalit, které je možné zařadit mezi místa, na nichž může být povoleno provozování hazardních her“ (dále jen Pravidla), která obsahují podmínky pro zařazení dalšího adresního místa do obecně závazné vyhlášky regulující provozování hazardních her. Město nicméně neumožnilo společnosti FORBES Casino, a. s., provozování hazardních her, když neprovedlo novelizaci své obecně závazné vyhlášky č. 12/2017, o regulaci provozu hazardních her, a provozovnu uvedeného soutěžitele nezařadilo od 1. 1. 2018 mezi povolená místa. Stalo se tak i přesto, že provozovna plnila všechny podmínky stanovené v Pravidlech a žádost o zařazení provozovny byla doručena včas. Provozovna byla do vyhlášky zařazena až 22. září 2018.

Město Brno nesdělilo žádné objektivní důvody, proč postupovalo v rozporu se svými vlastními Pravidly a nezařadilo provozovnu FORBES Casino, a. s., včas mezi povolená adresní místa, čímž tomuto soutěžiteli zamezilo v případném vstupu na relevantní trh.