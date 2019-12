Rekordní počet dobrovolníků se letos zapojil do úklidu Česka

Datum: 5. 12. 2019, zdroj: Ukliďme Česko, z. s., rubrika: Životní prostředí 5. 12. 2019,Ukliďme Česko, z. s.,

V letošním roce se do úklidů zapojilo celkem 157 163 dobrovolníků, kteří během 3895 akcí uklidili 2613 tun odpadů, uvedli u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

5. prosinec je Mezinárodním dnem dobrovolníků již přes 30 roků, po které nám na začátku adventu připomíná, jak jsou dobrovolníci důležití pro společnost. Právě k tomuto datu proto shrnují pořadatelé naší největší dobrovolnické akce z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko výsledky letošní úklidové sezóny. Ty letos již po několikáté v řadě překonaly výsledky let předchozích, což dokazuje sílící význam tématu ochrany přírody a životního prostředí u nejširší veřejnosti.

Hlavním tématem letošního ročníku byly pneumatiky, jejichž pohazování na nejrůznějších místech v obcích, kolem komunikací a dokonce i v přírodě, je bohužel stále rozšířeným nešvarem. Jen během hlavního úklidového dne jich dobrovolníci na jaře letošního roku napočítali a uklidili 17 700! „Snažili jsme se na problém pneumatik v přírodě upozornit a doufáme, že i díky tomu budou do budoucna vysloužilé pneumatiky svůj životní cyklus končit tam, kde mají. Bezplatným odevzdáním u jejich prodejců. Seznam odběrných míst (nejen pneumatik, ale prakticky všech odpadových komodit) nyní nalezne každý snadno díky novému projektu www.kamsnim.cz,“ uvedl jeho tvůrce Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

„Navzdory stoupajícímu množství sebraného odpadu to vidíme s černými skládkami pozitivně. Tradiční organizátoři nám čím dál častěji hlásí – máme víc dobrovolníků, méně odpadu. Na letošním 25. ročníku Čištění Vltavy se sebralo rekordně málo odpadu, daří se s úklidy postupně pronikat i do školní výuky, kde si děti užijí den venku a zároveň se samy přesvědčí o tom, že odpadky v přírodě nemají co dělat. Letos se zapojilo přes 530 škol! Stačí tedy vytrvat, výsledky jsou vidět už nyní,“ hodnotí vývoj akce Katka Landová z Českého svazu ochránců přírody.

„Poděkování u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků patří zejména organizátorům jednotlivých úklidových akcí, ale také všem dobrovolníkům, kteří se k akci připojili. Nezapomínáme ani na partnery projektu, bez jejichž finanční a materiální podpory by se akce takového rozsahu nedala zorganizovat. Těmi hlavními byli letos tradičně generální partner akce Nadační fond Veolia, Ministerstvo životního prostředí, Komerční banka, a. s., a řada dalších partnerů včetně mediálních, dík patří také jim,“ sdělil za organizátory Radek Janoušek.

Příští rok se akce koná opět v již tradičním dubnovém termínu, konkrétně v sobotu 4. 4. 2020, termín mezinárodního úklidového dne pak připadá na 19. 9. 2020. Pokud se hodláte připojit ke stále sílícímu „úklidovému“ hnutí, můžete se již nyní přihlásit na www.UklidmeCesko.cz, kde získáte všechny potřebné informace.