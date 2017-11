Otevřel si hospodu, ale chodili mu tam lidi

Citát ze slavné Hospody na mýtince od českého génia Járy Cimrmana se často používá, když chceme naznačit, že někdo nepochopil účel nějaké instituce nebo zařízení. Hospoda je přece místem, kam lidé chodí popovídat si a občerstvit se. Bez návštěv lidí nemá smysl.

Úřad není hospoda

Je to tak i s úřadem? Tam také chodí lidi. Jenomže na úřad nechodíte proto, abyste si dali pivo nebo utopence. Nepotřebujete dostat nic materiálního. Na úřad jde člověk, když se potřebuje něco dovědět, když potřebuje něco zařídit, zajistit změnu v nějaké evidenci, podat nějaký návrh nebo zaplatit poplatek.

A dnes není včera

Když si chtěl někdo ve staré Mezopotámii přečíst Chammurapiho zákoník, musel do Babylonu, kde byl tenhle kodex na kamenném monolitu zasazen do země na veřejném místě. A když chtěl zaplatit daň, musel dojít za úředníkem a vysypat na stůl stříbro, nebo vytáhnout jiné naturálie.

Dnes ale dokážeme informace zaznamenávat, přemisťovat, uchovávat a zobrazovat elektronicky. A naše peníze dokážeme dát, kam je třeba, rovněž v nemateriální formě.

Úřad dnes

Moderní úřad plní svoje poslání s využitím všech možností, které má k dispozici. Důležitým nástrojem, který jej posune od metod staré Mezopotámie do současnosti je Portál občana. Ten umožní občanovi získávání informací na webu města, elektronickou komunikaci i platbu poplatků bez osobní návštěvy na úřadě.

Portál občana umí

Portál občana představuje cestu k poskytování informací pro veřejnost i pro konkrétního občana.

Ve veřejné sekci naleznou zájemci např. úřední desku, seznam smluv a objednávek, které úřad vystavil, či přijaté faktury. Po zveřejnění je všechno přístupné bez toho, aby to obíralo referenty o čas zodpovídáním stále stejných dotazů. Může být integrovaný i Klikací rozpočet, který poskytuje množství grafů zobrazujících různé pohledy na rozpočet – jednoduše a automaticky.

Pokud se občan zaregistruje a ověří svoji totožnost, může využívat i další nástroje Portálu občana týkající se konkrétně jeho osoby. V rámci řešení svých životních situací se mu do vybraného formuláře předvyplní základní údaje (jméno, bydliště atd.) a celý formulář je odeslán elektronicky. Toto jeho podání je považováno za ověřené (důvěryhodné) bez nutnosti dojít na úřad. Beze zbytečných telefonátů pak může sledovat stav podání přímo na svém počítači. Na osobním účtu občana vidí předpisy, které mu byly vystaveny a může je snadno elektronicky uhradit. Úhrady a podání se zapíšou přímo do relevantních agend, čímž se el\iminují chyby z přepisování a šetří práce referentů. Všechny procesy proběhnou, ale člověk prostě nemusí chodit na úřad. Všechno vyřeší doma, v klidu a kdy se mu to hodí.

Otevřete úřad, kam nechodí lidi

Jak vidíte, úřad bez návštěvníků není na rozdíl od hospody bez návštěvníků kontraproduktivní. Naopak, plní své poslání velice efektivně, maximálně usnadňuje práci zaměstnancům a občanům nabízí komfort neomezené pracovní doby bez čekacích lhůt z pohodlí oblíbeného křesla. Jak je to u Vás? Není čas na změnu?

Mgr. Jan Hodač, Business Development Director, VERA, spol. s r.o.