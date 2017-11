(Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy V.)

Pátý díl seriálu o stavebním vývoji jihomoravského venkova se věnuje rozsáhlému území Uherskohradišťska. To se nalézá především v údolní nivě řeky Moravy a vede jak k Veselsku, tak i k Hané, do vesnic v Chřibech i směrem k Uherskému Brodu a luhačovickému Zálesí.

Jde o oblast s historickým osídlením, v němž období Velké Moravy, s pravděpodobným centrem Veligradem (snad ve Starém Městě), má základní celostátní význam. Archeologické památky z doby dávných Slovanů jsou už nyní početné, ale přesto se vyskytují stále nové.

Naším zájmem je ovšem sledovat, jaké výsledky zde přináší současný stavební vývoj, a s ním i nové technologie a zvyšující se standard života na venkově. Zaměřujeme se převážně na historická jádra vesnic a dokumentujeme jejich citlivou a příznivou přestavbu, ale také tu méně citlivou, která původní ráz a obraz obcí narušuje. Přinášíme ukázky lidového kulturního dědictví a jeho další vývoj. Rádi poukazujeme na novou venkovskou architekturu, jež v sobě nese obohacení, a nikoliv narušení prostého, harmonického vesnického prostředí. Na architekturu, jež se vesnickému celku přizpůsobuje, přejímá jeho velikost, tvary i zákonitosti. V takových domech jsou též lidé odjinud snadněji přijímáni do živého vesnického společenství. A právě život v tomto společenství je hlavním důvodem bydlení na venkově, viďte.

Původní zemědělská usedlost rodiny Šáchovy č. p. 55 v Podolí je od devadesátých let hospodou U Tomáša. Pan Tomáš Nový zde úspěšně provozuje hospodu v sousedském duchu. Dům je z nepálených cihel, zbouráním příčky byl získán sál, vestavěno bylo sociální zařízení. Průčelí i interiéry jsou původní a vytváří teplé lidovové kouzlo.

V obci známé svým folklorním životem stojí v původní řadové vesnické zástavbě dům, jehož záměrem je odlišit se. Je to zřejmé ze zvýrazněného vstupu s půlkruhovým zádveřím, nad nímž je řečnická terasa s barokním zábradlím, dále z kamenného obkladu průčelí i z japonské kamenné předzahrádky.

Je známé, že se představy o bydlení v průběhu života mění. Při novostavbě by s tím měl stavebník počítat. Odpovědnost za úměrné a dlouhodobě platné a úspěšné architektonické dílo však má odborník – projektant. To, co se mnohdy zdá avantgardní, oslňující, inspirující, nemusí mít dlouhé trvání. A zpočátku oceňovaný projektant nemusí být po čase stavebníkem milován.