Vak Jesenicka vloni vložil do obnovy sítí rekordních 17 mil. Kč, nejvíce peněz šlo do Jeseníku

Datum: 26. 10. 2017, zdroj: Vak Jesenicka, rubrika: Regiony 26. 10. 2017,Vak Jesenicka,

Jeseník – Dobré hospodaření společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka umožňuje jejím vlastníkům, tedy obcím, směřovat stále více financí do obnovy, aby se snížila historická zanedbanost vodohospodářské infrastruktury. „Před lety šlo do této oblasti v průměru pět milionů korun, v roce 2015 kolem 14 milionů a vloni už více než 17 milionů,“ upřesnila ředitelka společnosti Lenka Bělíčková s tím, že přes 80 procent této částky jde do Jeseníku, který je největším akcionářem společnosti a stav potrubí ve městě je mnohem horší než v dalších obcích.

„V minulosti byla stávající vodohospodářská infrastruktura často zanedbávána. Potrubí je uložené pod zemí, takže jeho stav nikoho moc netrápil. Překvapivě nemáme problémy s vodovodem postaveným v 19. století, největší poruchovost vykazují vodovody vybudované před čtyřiceti či padesáti lety,“ vysvětlil technický ředitel Vak Jesenicka Robert Černý, proč potřebuje největší opravy právě vodohospodářská infrastruktura na jesenických sídlištích postavených v druhé polovině minulého století.

Mezi nejzásadnější opravy a investiční akce v roce 2016 patřila obnova vodovodu na Lipovské ulici a obnova vodovodu a kanalizace na Husově ulici v Jeseníku, a mnoho drobnějších oprav. Strategickým cílem do příštích let je rekonstrukce a modernizace úpravny vody v Adolfovicích. K významným provozním investicím patří pořízení nového čistícího kanalizačního vozu.

Společnost se vloni musela vyrovnat s velmi nízkými srážkami a nadprůměrně vysokými teplotami. „Přijali jsme technická opatření a díky tomu se nám podařilo zajistit dodávky pitné vody všem domácnostem i firmám bez omezení,“ řekla Lenka Bělíčková. Do budoucna ale nechce Vak nechat nic náhodě, a proto již od roku 2015 pracuje na Projektu SUCHO 2015, jehož cílem je například najít nové zdroje pitné vody nebo zajistit její lepší využívání.

Zisk společnosti v letech 2015 a 2016 dosáhl 8,3 milionu a 4,0 milionu, proto mohl VaK významně zvýšit prostředky na obnovu infrastruktury a pořídit moderní dálkově odečitatelné vodoměry. Těmi by chtěla společnost postupně vybavit všechny odběratele.

Akcionáři společnosti jsou město Jeseník, obce Lipová-lázně, Česká Ves, Písečná, Bělá pod Pradědem, Hradec-Nová Ves a Sdružení měst a obcí Jesenicka.