Spekulant zablokoval stavbu zastávky v Jihlavě

Datum: 11. 10. 2017, zdroj: Magistrát měta Jihlavy, rubrika: Regiony 11. 10. 2017,Magistrát měta Jihlavy,

Spekulativní nákup státního pozemku v dražbě zastavil přípravu bezbariérové zastávky a dalších úprav veřejného prostoru v ulici Romana Havelky poblíž Alzeheimercentra. Podnikatel v dražbě přeplatil město, záhy mu potřebný pozemek nabídl za mnohonásobně vyšší cenu.

Zastávka v ulici Romana Havelky v Jihlavě

Jihlava pro úpravy potřebovala od státu koupit necelých 400 metrů pozemku. Několik let dopředu připravovaný krok téměř před cílem zkrachoval na okolnostech dražby. „Problém je, že město je nuceno od státu dražit i ty pozemky, které potřebuje ve veřejném zájmu. Radnice předem odkryje karty, když musí veřejně v zastupitelstvu odsouhlasit, jakou maximální částku může v dražbě nabídnout. Situace dalších účastníků dražby je tak podstatně jednodušší. Je to nerovný boj,“ poznamenal náměstek primátora pro oblast majetku Jaromír Kalina.

Vyvolávací cena potřebného pozemku byla 216 za metr čtvereční. Město mělo z rozhodnutí zastupitelstva možnost nabídnout maximálně 500 korun, další zájemce nabídnul 750 korun a hravě „vyhrál“. Pozemek městu záhy nabídnul za 2000 korun za metr čtvereční.

„Ten člověk neudělal nic protizákonného, jen využil situace. Ač šlo o dlouhodobě připravenou a veřejně prospěšnou stavbu, současné nastavení pravidel spekulacím tohoto typu přímo nahrává. Nabídnuté podmínky současného majitele pozemku jsou nepřijatelné. Radnice od záměru úprav zastávky, přechodu a chodníku odstupuje,“ komentoval nastalou situaci náměstek primátora pro oblast investic Vratislav Výborný.

Vedení města na událost reagovalo podáním návrhu do zastupitelstva, které pravomoci pro účast v dražbách delegovalo Radě města Jihlavy, jejíž jednání je neveřejné. „Není to všespásné řešení, ale pozice města v dražbách se zlepší. V případě úspěšné účasti v dražbě pak do zastupitelstva půjde až definitivní rozhodnutí o koupi,“ dodal Vratislav Výborný.

Radek Tulis