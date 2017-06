Apel na zákonodárce na XV. Sněmu Svazu měst a obcí: Podpořte změnu rozpočtového určení daní

Datum: 19. 6. 2017

Čtyřbodové usnesení přijali starostové a primátoři z celé republiky na XV. sněmu. V Plzni ho 18. a 19. května 2017 uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Šlo o nejvyšší orgán této organizace, který se koná jednou za dva roky. Zástupci samospráv na něm vyhodnotili, co se povedlo, a kde byli rezervy. Také si stanovili priority na další dva roky. Akce se zúčastnilo na 600 lidí, nechyběli ani představitelé vlády a dalších veřejně prospěšných organizací.

„Myslím, že většina z nás se snaží spravovat obec jako rodinu. Někde jsou vztahy ideálnější, někde méně. Ale dobrá rodina se snaží fungovat a žít společně. Plánovat, diskutovat a spolurozhodovat,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Na XV. sněmu jsme si tak vytyčili priority na následující dva roky a stanovili úkoly na nejbližší období. Mezi ně patří jednoznačná podpora změny rozpočtového určení daní a požadavek na změnu Ústavy tak, aby garantovala, že pokud samosprávám budou uloženy úkoly, měl by na to stát dát také peníze. Aby služby na radnicích poskytoval kvalifikovaný a ochotný personál a mohly se stavět budovy, které lidé skutečně potřebují a chtějí. Jako jsou třeba domovy důchodců, školy, školky, kulturní či volnočasová centra nejen pro maminky na mateřské dovolené.“

Kromě Ústavy a rozpočtového určení daní (RUD) se schválené usnesení týká také registru smluv a systému kontrol. Starostové a primátoři v něm vyslovili jednoznačnou podporu návrhu Libereckého kraje na změnu RUD, která má obecní rozpočty posílit o zhruba 8 miliard korun. Předloha počítá s návratem podílu DPH pro města a obce v rámci RUD na úroveň dohodnutou před důchodovou reformou. Nyní je v Poslanecké sněmovně. Shoda panuje i v tom, že je třeba změnit legislativu, upravující registr smluv a svobodný přístup k informacím. Současná pravidla zvyšují administrativní zátěž a samosprávám tak ubírají čas, který by mohly věnovat občanům. Samosprávy rovněž požadují, aby se zkonsolidoval kontrolní systém a odmítlo rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. V praxi by totiž šlo jen o další kontrolu navíc, bez toho, aniž by se v těch stávajících udělal pořádek.

„Často se setkáváme s tím, že si starostové stěžují na obrovské množství nových nebo neustále se měnících právních předpisů. Jen loni jsme jich připomínkovali víc než tři stovky. A přesto, že na základě zkušeností z praxe poukazujeme na nedostatky, kreativita zákonodárců bývá místy překvapivá a vede k přijetí zákonů, podle kterých se nedá rozumně pracovat,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal a dodává: „Mnohdy to vede až k tomu, že si lidé v čele zejména malých obcí kladou otázku, zda mají takovou práci, která připomíná nekonečný boj s paragrafy, vůbec za potřebí. A hledají pomocnou ruku, která jim život usnadní. Tou je právě náš Svaz, který v současné době čítá 2 686 členských obcí, tedy 8 milionů 400 tisíc obyvatel.“

První den na XV. sněmu byl ve znamení diskusí starostů a primátorů se zástupci vlády, ministerstev a dalších organizací. Akce se zúčastnili například 1. místopředseda vlády a ministr financí Andreje Babiš, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr zemědělství Marian Jurečka, ministr životního prostředí Richard Brabec, ombudsmanka Anna Šabatová, předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová či nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Došlo také k podpisu společného prohlášení Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR o financování veřejné správy v souvislosti se zvyšováním mezd.

Druhý den se probíraly zprávy o činnosti a hospodaření a schvalovalo se směřování samospráv na další dva roky. Na období 2017 až 2019 si starostové a primátoři stanovili téměř šedesát priorit. Týkají se služeb v území, financování, dopravy, školství, životního prostředí, bezpečnosti, regionálního rozvoje, kohezní politiky, územní dimenze, zemědělství, cestovního ruchu, informatiky, mezinárodní spolupráce, sociálně-zdravotní oblasti a kultury. Priority nyní Svaz měst a obcí ČR rozpracovává do akčního plánu s podrobnými kroky, jak je naplnit.

Mgr. Štěpánka Filipová, SMO ČR