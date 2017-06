Úplně nový podprogram – obnova sportovní infrastruktury

MMR vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury (např. na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy).

Výzva je určena obcím do tří tisíc obyvatel, které jsou zřizovateli základních škol. Žádosti je možné podávat do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury v termínu od 19. června do 18. srpna 2017 (do 12 hodin). Za školní hřiště a tělocvičnu je považována stavba, která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu v majetku obce. Stavby mohou být využívány i pro jiné sportovní a společenské aktivity v obci. Dotace není na vybavení těchto zařízení.

Výše dotace činí min. 500 tis. Kč a max. 5 mil. Kč a poskytuje se až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. K dispozici podprogramu je 100 mil. Kč. Žádající obec musí mít zpracovaný strategický rozvojový dokument a na projektu je potřeba prokázat podíl dětí a mládeže, kterým bude sloužit.

Od pondělí 19. června bude na webových stránkách MMR dostupná elektronická žádost.