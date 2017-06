Hlášení závad – občan pomáhá své obci

Také se s tím pravidelně setkáváte? Rozsypaný odpadkový koš, díra ve vozovce, rozklížená lavička v parku, prohnilý strom, který se při příští vichřici vyvrátí či hrozí ulomení větví. Nefunkční parkovací automat, rozbité osvětlení ve vedlejší ulici, vrak stojící v naší ulici již několik týdnů. To je jen několik příkladů každodenních nedostatků, kolem kterých projdeme, které míjíme a spoléháme, že je někdo jiný opraví. Co když však zodpovědná osoba či orgán vůbec o tomto nedostatku neví? Co když se uvedený nedostatek sám nevyřeší?

Co s tím?

Z ohlasů zodpovědných osob v obcích vyplývá, že ve více jak dvou třetinách případů o takovýchto nedostatcích vůbec neví, a tudíž se jimi nemohou zabývat.

Co můžeme udělat pro to, abychom tuto situaci zlepšili? Jak zabezpečit to, aby radnice dostávala informace o nedostatcích, které se objevují ve správním území obce? Jak okamžitě informovat o každém problému, který zaregistrujeme?

Řešení existuje

Pro tyto a další případy se skvěle osvědčila aplikace Hlášení závad. Funguje spolehlivě na všech běžných zařízeních s připojením k internetu a její používání si pochvaluje nejedno město či obec.

Z pohledu občana v současné době stačí mít mobilní telefon s připojením na internet a odkaz na mobilní aplikaci, kde lze jakýkoliv nedostatek nahlásit. Pak již stačí problém stručně popsat, můžeme využít automatickou lokalizaci v mapě, ideálně připojit fotografii a odeslat. Nahlášené podněty jsou zasílány přímo odpovědným pracovníkům příslušného odboru. Ohlašovatel může uvést kontaktní e-mail, na který je pak o stavu řešení průběžně informován.

Hlášení závad pomáhá v rámci zkvalitňování komunikace s občany města, ještě lépe pak v zapojení občanů, kteří mohou přímo ovlivnit dění v obci či městě. Nemusí se navíc jednat pouze o negativní postřehy, ale občané mohou prostřednictvím aplikace podávat i náměty na zlepšení stávající situace.

Jediné, co obec musí udělat, je pořídit si aplikaci Hlášení závad, která občanům umožní informovat příslušný úřad. Ten se pak sám rozhoduje, jak s podněty od veřejnosti naloží, včetně možnosti jejich odmítnutí a nezveřejnění v mapové aplikaci. Občan dostává automaticky informace o tom, jak se město s nahlášeným nedostatkem vyrovnává.

Hlášení závad je hostovaná aplikace poskytovaná formou služby. Není tedy nutné platit drahé licence a servery ani nic instalovat. Vše běží ve Vašem internetovém prohlížeči pod Vaším účtem. Aplikace pak lidem šetří čas i cestu na úřad.

Aplikace Hlášení závad je součástí konceptu SmartCity společnosti T-MAPY, který mimo jiné prohlubuje vzájemné sdílení dat a informací mezi občanem a městem.