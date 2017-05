Výstava Vodovody-Kanalizace: Jednou z největších výzev je sucho

Praha – Že je vyrobit pitnou vodu, vyčistit ji, odkanalizovat a šetrně vrátit zpět do přírody náročný proces, ukázala návštěvníkům mezinárodní výstava Vodovody-Kanalizace.

Jubilejní 20. ročník mezinárodní výstavy Vodovody-Kanalizace zahájili (zleva) generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, ministr zemědělství Marian Jurečka, ministr životního prostředí Richard Brabec, předseda představenstva SOVAK ČR František Barák, náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík a ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák.

„Přesto patříme mezi tu šťastnou část populace na světě, kde lidé otočí kohoutkem a teče z něj pitná voda – ve zdánlivě neomezeném množství a většinou ve výborné kvalitě,“ uvedl při zahájení výstavy ministr zemědělství Marian Jurečka. Jak ale upozornil ministr životního prostředí Richard Brabec, jednou z největších ekologických výzev budoucnosti i úkolem politiků bude vypořádat se stále aktuálnější problematikou sucha. Právě sucho, ale také nová legislativa, dotace či inovační technologie byly hlavními tématy výstavy Vodovody-Kanalizace. Největší a nejvýznamnější akce v oboru, kterou pořádá Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), skončila včera, podle organizátorů měla rekordní účast.

Sucho bylo a je důležitou součástí klimatu ve střední Evropě, poslední desetiletí se ale nesou ve znamení vyššího rizika výskytu. Problém má často, statisticky v devíti z 16 let, jižní Morava a severozápadní Čechy, nejméně jednou za deset let je ale suchem zasaženo téměř celé území ČR. „Z našich analýz je jasně patrné, že to, co doposud bylo 20leté sucho, bude v příštích dekádách suchem běžným, vyskytujícím se jednou za 5 let,“ upozornil Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globálních změn při Akademii věd ČR.

Jak dodává, musíme počítat s tím, že období sucha nejspíše budou trvat déle a také povodně mohou být extrémnější. „Naše infrastruktura i naše rezervy, které jsme vytvořili, abychom se vypořádali s mimořádnými jevy, jsou stavěny na klima minulého století. Takže je budeme muset neustále ‚vylepšovat‘, aby obstály v nových podmínkách. To není jen o přehradách a vyšších ochranných hrázích, ale také o zodpovědnějším plánování v krajině, o tom, že rizika by měl v principu nést vlastník, který se musí ve vlastním zájmu na změnu připravit, dodatečně se pojistit nebo vytvořit rezervy a podobně,“ říká Miroslav Trnka.

Ani kapku nazmar

Nový program Dešťovka s mottem „…ani kapku nazmar!“, který spouští Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životní prostředí ČR, představil účastníkům Jakub Hrbek ze SFŽP ČR. „Příjem žádostí startuje 29. května, rozdělovat se bude 100 milionů korun. Dotace je určena pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Je nutné využít maximální možné kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle používána. Dotace tak má motivovat k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů,“ uvedl Hrbek.

Podporovány budou tři typy projektů: zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady v obcích ohrožených suchem, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

Nové technologie a inovace

Na výstavě Vodovody-Kanalizace odborníci diskutovali ale také o dalších tématech – o nové legislativě, dotačních příležitostech či o udržitelném hospodaření s vodou. Tématem bylo také vzdělávání. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR zde představilo nový studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací, který startuje v novém školním roce v Praze a Vysokém Mýtě a poskytne studentům odborné vzdělání na středoškolské úrovni.

Na výstavišti v Letňanech se představily také nejnovější technologie a inovace. Ty nejlepší ocenilo ve středu večer Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR cenou Zlatá VOD-KA 2017. Tu získaly hned tři firmy: DHI, a. s., za aplikaci WaterNet Advisor, která umožňuje hydraulické posouzení, určení tlakových a průtokových poměrů a parametrů vody v podmínkách ustáleného proudění anebo časově proměnného proudění; firma Hach Lange, s. r. o., za turbidimetry řady TU5, které přináší výraznou inovaci procesu měření; a firma Radeton, s. r. o., se systémem automatického vyhledávání úniku vody Enigma 3m. Ocenění za nejlepší expozice si odnesly společnosti CS-BETON, s. r. o., Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o. a ENVI-PUR, s. r. o./CULLIGAN.CZ, s. r. o. Součástí doprovodného programu byla také soutěž zručnosti. Navrtávku potrubí pod tlakem a sestavení domovní přípojky zvládl nejlépe tým ČEVAK, a. s.

Jubilejní, rekordní a s mezinárodní účastí

Letošní ročník výstavy byl jubilejní – dvacátý – a také rekordní. „Čísla teprve vyhodnocujeme, ale vzhledem k tomu, že byl nutný dotisk vstupenek, a také podle reakcí vystavovatelů i návštěvníků si troufám tvrdit, že účast byla rekordní. Určitě tak atakujeme hranici desíti tisíc návštěvníků,“ uvedl Aleš Pohl, ředitel společnosti Exponex, s. r. o., která akci organizovala.

„Výrazně vzrostla také mezinárodní prestiž výstavy. Pro letošek se partnerskou zemí stalo Rakousko s oficiální účastí, výjezdní zasedání tady měly i další zahraniční delegace. Prezentovala se zde celá řada zahraničních vystavovatelů z 11 zemí světa,“ uvedl Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR.

Třídenní výstava se uskutečnila 23.–25. května na výstavišti v Letňanech. Na ploše přes

6 tisíc metrů čtverečních se tu letos prezentovalo téměř 350 firem. Velký zájem byl také o doprovodný program – téměř tři desítky přednášek pod garancí ministerstev zemědělství, životního prostředí a průmyslu a obchodu. Další ročník výstavy se uskuteční opět za dva roky.