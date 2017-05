Finanční hospodaření obcí v roce 2016

Obce jsou dle Ústavy ČR základními územními samosprávnými celky, vlastní majetek a hospodaří podle svého rozpočtu. To, že rozpočtové hospodaření náleží do samostatné působnosti obce, v praxi znamená, že obce rozhodují o svých rozpočtových prioritách. V současné době v ČR existuje 6254 obcí. Jak si stojí ve svém finančním hospodaření?

Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů MF ČR

V roce 2016 obce uzavřely rozpočtový rok s kladným výsledkem hospodaření ve výši téměř 40 mld. Kč, což je dosud nejvyšší přebytek v novodobé historii. To, že obce za posledních 5 let pravidelně končí své hospodaření v černých číslech, je zřejmé z grafu 1.

Které faktory se podílely na tom, že výsledné saldo rozpočtů obcí v loňském roce dosáhlo této extrémní hodnoty? Pozitivně se zde bezesporu projevil vývoj daňových příjmů, stávající nastavení rozpočtového určení daní v kombinaci s prudkým meziročním poklesem na straně investičních výdajů. Uvedené skutečnosti zachycuje tabulka 1 včetně meziročního srovnání vývoje hlavních skupin příjmů a výdajů obecních rozpočtů.

Tab. 1. Bilance základních příjmů a výdajů obcí v letech 2015 a 2016 Ukazatel Období Meziroční srovnání prosinec 2015 prosinec 2016 tis. Kč % Daňové příjmy 175 393 674 190 750 552 15 356 879 109 % z toho: Daně z příjmů fyzických osob 38 924 081 44 780 453 5 856 372 115 % z toho: ze závislé činnosti a funkčních požitků 32 050 790 37 179 317 5 128 527 116 % z přiznání 3 155 179 3 788 381 633 202 120 % z kapitálových výnosů 3 717 318 3 812 494 95 176 103 % Daně z příjmů právnických osob 41 200 035 45 762 184 4 562 149 111 % z toho: daň z příjmů právnických osob 34 796 809 39 600 563 4 803 754 114 % daň z příjmů právnických osob za obce 6 402 784 6 161 620 −241 164 96 % daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty 68 760 718 72 522 539 3 761 821 105 % Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 16 174 674 17 098 709 924 035 106 % z toho: poplatky a odvody v oblasti život. Prostředí 2 727 915 2 900 687 172 772 106 % místní poplatky z vybraných čin. a služeb 5 128 152 5 175 216 47 064 101 % ostatní odvody z vybraných čin. a služeb 5 610 479 6 221 435 610 957 111 % správní poplatky 2 708 128 2 801 371 93 243 103 % Daň z nemovitých věcí 10 333 821 10 585 655 251 835 102 % Ostatní daňové příjmy 247 1 008 761 408 % Stav na bankovních účtech 97 365 096 125 177 292 27 812 196 129 %

Vývoj příjmů obcí

Nejdůležitější zdroj financování obcí představují daňové příjmy. Ty mezi roky 2015 a 2016 vzrostly o 8,8 %, tj. v absolutní částce o 15,4 mld. Kč. S růstem daňových příjmů obcí se počítalo už v rámci státního rozpočtu na rok 2016, nicméně i tyto odhady byly překročeny o 6 mld. Kč. Tabulka 2 uvádí meziroční srovnání výše daňových příjmů obcí mezi roky 2015 a 2016.

Tab. 2. Daňové příjmy obcí v letech 2015 a 2016 Ukazatel Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 v mld. Kč v % v mld. Kč v % Daňové příjmy 175,4 62,8 % 190,8 68,4 % Nedaňové příjmy 30,6 11,0 % 30,3 11,9 % Kapitálové příjmy 5,3 1,9 % 7,8 2,8 % Přijaté transfery 68,1 24,4 % 50,0 17,9 % Příjmy celkem 279,4 100,0 % 278,9 100,0 % Běžné výdaje 179,7 69,8 % 187,8 78,5 % Kapitálové výdaje 77,9 30,2 % 51,4 21,5 % Výdaje celkem 257,6 100,0 % 239,2 100,0 %

Nejvýraznější meziroční nárůst byl na úrovni obcí vykázán u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to o 15 %. Na inkaso této daně příznivě působilo zvyšování mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a veřejné správě, snižování míry nezaměstnanosti a v neposlední řadě navýšení podílu obcí na této dani od 1. 1. 2016 z 22,87 % na 23,58 %.

Velmi dobře se také vyvíjel příjem z daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob. Na výši inkasa se podílel pozitivně nejen stávající pozitivní ekonomický vývoj, ale i vliv opatření, jejichž hlavním smyslem bylo zvýšení efektivnosti při výběru daní, jako např. zavedení kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty, evidence tržeb či rozšiřování režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge).

Druhý nejvýznamnější zdroj příjmů obcí představují přijaté transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů. V roce 2016 obce obdržely na transferech částku ve výši 50 mld. Kč. Obcím byly uvolněny neinvestiční transfery ve výši 36,3 mld. Kč, investiční transfery představovaly částku 13,7 mld. Kč. Z více než dvou třetin se jednalo o transfery ze státního rozpočtu.

I v neinvestičních transferech hrají hlavní roli transfery poskytované ze státního rozpočtu. Pro konkrétní představu, obcím byl v roce 2016 uvolňován z kapitoly Všeobecná pokladní správa příspěvek na výkon státní správy, prostředky na úhradu výdajů souvisejících s různými druhy voleb, z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se jednalo o transfery k financování činností vykonávaných obcemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, aktivní politiku zaměstnanost apod. Transfery z Ministerstva školství pak byly určeny zejména na úhradu přímých nákladů na vzdělávání a dotace pro soukromé školy, přičemž značný objem těchto prostředků byl použit na zvýšení platů učitelů.

Zatímco neinvestiční transfery se pohybovaly přibližně ve stejné výši jako v roce 2015, v případě investičních transferů byl zaznamenán meziroční pokles téměř na poloviční hodnotu loňské úrovně. Předpokládáme, že uvedený pokles byl pouze dočasný a souvisel výlučně s pomalým rozběhem evropských operačních programů v rámci nového programového období. Tento jev se zároveň promítl do výše kapitálových výdajů obcí, které klesly téměř o 40 % oproti roku 2015.

Příjmovou základnu obcí doplňují i další příjmy, a to nedaňové a kapitálové. Ty představují téměř 15 % z celkových příjmů obcí. Nedaňové příjmy zahrnují např. příjmy z pronájmu majetku, a to jak movitého i nemovitého, z prodeje nekapitálového majetku apod. Nedaňové příjmy obcí nepatrně meziročně klesly cca o 1 %. Naopak kapitálové příjmy vrostly meziročně o 2,4 mld. Kč. Tento meziroční nárůst byl relativně oproti minulým obdobím vysoký a současně znamená změnu proti dosavadnímu dlouhodobějšímu trendu, který spočíval v poklesu kapitálových příjmů obcí. Vzrostly zejména příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, které tvoří rozhodující část kapitálových příjmů (zejména z prodeje pozemků a nemovitostí).

Výdaje obcí v roce 2016

Celkové výdaje obcí dosáhly 239,2 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 18,4 mld. Kč méně. Znamená to, že výdaje obcí jako celku klesaly druhým rokem v řadě. Pokles mezi lety 2014 a 2015 byl v zásadě způsoben poklesem výdajů hlavního města Prahy. V roce 2016 byl pokles výrazně vyšší a týkal se rozpočtů obcí i bez započtení hlavního města (výdaje Prahy naopak meziročně vzrostly).

Důvodem poklesu celkových výdajů obcí byl negativní vývoj kapitálových výdajů, jejichž objem se meziročně snížil téměř o 40 %. Výši kapitálových výdajů obcí významně ovlivnil přechod na nové programové období pro čerpání prostředků z fondů EU. Oproti tomu v části běžných výdajů pokračoval rostoucí trend.

Obecně lze konstatovat, že hlavní investiční projekty obcí směřovaly, tak jako tomu bylo i v předchozích letech, zejména do oblasti vodohospodářství (výstavba a technická obnova kanalizací, čističek odpadních vod, obnova ekologické stability krajiny) a na financování dopravní infrastruktury, která je v působnosti obcí. Objem investic do odvětví dopravy činil 11 mld. Kč (meziroční pokles o 5,4 mld. Kč, tj. o 33 %); investice do vodního hospodářství dosáhly 10,6 mld. Kč (meziroční pokles o téměř 14 mld. Kč, tj. o 57 %). Rovněž pokračovala výstavba škol a školských zařízení, a to zejména v obcích v okolí velkých měst, u kterých byl zaznamenán v posledních letech prudký nárůst obyvatel a větší objemy investic šly rovněž do oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje.

Jaký bude rok 2017?

Zatím nic nenasvědčuje na změnu trendu v rozpočtovém hospodaření obcí. Je vysoce pravděpodobné, že minimálně v příštím roce obce setrvají u přebytkového rozpočtu. Předpokládáme, že obce obnoví svou investiční aktivitu a zároveň začnou zapojovat své prostředky uspořené v minulých letech.

Veškerá data týkající se hospodaření státu, krajů a obcí za rok 2016 (i roky předchozí) jsou k dispozici v informačním systému Monitor, který je na stránkách www.mfcr.cz.

