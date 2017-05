Vodovody–Kanalizace: Čeští i zahraniční odborníci a lídři trhu se sejdou v Praze po dvou letech, budou řešit nové technologie i legisla

Praha – Téměř 350 prezentujících se firem na ploše přes 6 tisíc m2, na tři desítky přednášek, výstava či několik soutěží. To čeká návštěvníky i odborníky, kteří se sjedou po dvou letech na jubilejní 20. ročník nejvýznamnější a největší oborové akce, na mezinárodní výstavu Vodovody–Kanalizace. Ta se uskuteční 23.–25. května na výstavišti v Praze-Letňanech. Pořadatelem akce je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s.

Jubilejní 20. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy představí nové technologie v oboru a přinese přednášky odborníků na aktuální témata. V doprovodném programu se bude pod garancí ministerstva zemědělství, životního prostředí a průmyslu a obchodu diskutovat například o hospodaření s pitnou a dešťovou vodou, problematice povodní a sucha, ochraně vodních zdrojů, kvalitě vypouštěných odpadních vod, nové legislativě či o dotacích z EU.

Jedním z aktuálních témat, která budou na výstavě rezonovat, je také udržitelné hospodaření s vodami v obcích. „Je to jeden ze základních předpokladů udržitelnosti urbanizovaných celků v budoucnu,“ říká Ivana Kabelková z Katedry zdravotního a ekologického inženýrství na ČVUT, která představí udržitelná řešení v malých obcích a jejich podporu v rámci právního a dotačního systému.

Udržitelné hospodaření s vodami v obcích

Cílem udržitelných způsobů hospodaření s vodou a živinami je přiblížit se původnímu přirozenému koloběhu vody a látek, který byl v krajině před vznikem obce. „Motivací změny stávajícího konvenčního nakládání s vodami v obcích směrem k udržitelnému hospodaření s nimi je především prevence sucha a povodní způsobených klimatickými změnami i urbanizací krajiny a zvýšení ochrany jakosti povrchových a podzemních vod,“ dodává Ivana Kabelková.

Na udržitelné způsoby hospodaření kladou důraz i Operační program Životní prostředí (Prioritní osa 1) a zejména Národní program Životní prostředí, který na tato řešení poskytuje dotační podporu obcím či jejich částem do 500 obyvatel. Cílem je podpořit komplexní, inovativní a udržitelné vzorové projekty, které posouvají konvenční způsoby hospodaření s vodami v malých obcích směrem k vyšší udržitelnosti a ochraně životního prostředí. „Podporována budou zejména decentrální a semi-centrální řešení, která mají příznivé dopady na blízké ekosystémy, mikroklima, úrodnost půd, na zlepšení vodních poměrů v oblasti a rovněž na zvýšení energetické soběstačnosti obce,“ nastiňuje Ivana Kabelková.

Použití upravených kalů na zemědělské půdě

S novými požadavky pro jeden z možných způsobů nakládání s upravenými kaly, a to je jich použití na zemědělské půdě, seznámí účastníky Kristýna Husáková z Odboru odpadů ministerstva životního prostředí.

„Přímá aplikace kalů na zemědělskou půdu je v ČR častým a hlavně levným řešením nakládání s čistírenskými kaly, které jsou nezbytným produktem čistírenských technologií. Z hlediska zákona o odpadech se jedná o odpad, proto je důležité nakládat s kalem s obezřetností a podle předem nastavených pravidel. Řada podmínek nebyla doposud řešena žádným právním předpisem a v praxi způsobovala rozdílný přístup při nakládání s kaly nejen u zemědělce, ale také u původce kalu,“ přibližuje Kristýna Husáková.

Jak dodává, nová legislativa stanovuje požadavky pro celý řetězec osob, který s kaly může nakládat. „A to od jejich původců např. provozovatelů ČOV nebo provozovatelů zařízení na úpravu kalů, ale také provozovatelů zařízení na sběr a skladování kalů a v neposlední řadě dochází také k nastavení požadavků pro zemědělce, kteří kaly aplikují,“ doplňuje.

Jak recyklovat vodu z koupelen?

Vyvrátit námitky proti recyklaci šedých vod se bude snažit Karel Plotěný ze společnosti ASIO, spol. s r. o. „Ještě stále, a to ani lidé z oboru, neví, co přesně si pod pojmem šedá voda představit. Z toho pak vyplývá i nedůvěra k recyklaci těchto vod a někdy i úplně nesmyslné požadavky na provoz zařízení na recyklaci a požadované parametry,“ vysvětluje.

Znovuvyužití šedých odpadních vod, zejména těch, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod., je jednou z cest, jak snížit spotřebu pitné vody a redukovat množství vypouštěných vod. Po úpravě je možné využít vodu jako provozní, tzv. bílou vodu, pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad. „V rámci příspěvku přiblížím technologie, které dokážou zabezpečit požadavky na kvalitu z hlediska znovupoužití, i to, jak by se měla změnit legislativa, aby její požadavky vedly k co nejefektivnějším řešením z hlediska udržitelnosti. Tedy recyklaci, která by byla na jedné straně bezkonfliktní vůči životnímu prostředí a zdraví, a na druhé straně co nejméně zatěžující ty, kteří se o recyklaci, a tedy udržitelné chování, snaží nebo jsou ekonomickými okolnostmi či místními podmínkami k recyklaci donuceni,“ říká Karel Plotěný.

Inovace, soutěže, výstavy

Minulý ročník přilákal přes 9 tisíc návštěvníků z 26 zemí světa. Letos účastníky a návštěvníky čeká téměř 350 prezentujících firem na ploše přes 6000 m2. „I v tomto jubilejním ročníku se mohou návštěvníci těšit na osvědčenou kombinaci široké přehlídky inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací,“ uvedl Aleš Pohl, ředitel společnosti Exponex s.r.o., která výstavu organizuje.

Doprovodný program pořadatelé a organizátoři obohatili již tradičně o řadu soutěží. Odborná komise bude vybírat nejlepší exponát v soutěži ZLATÁ VOD-KA 2017 a také Nejlepší expozici. Soutěžit se bude i ve zručnosti montérů vodohospodářských společností, již tradičně bude probíhat také doprovodná soutěž učňů oboru Instalatér. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také výstavu vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017 i výstavu charitativní organizace Člověk v tísni – projekty humanitární a rozvojové pomoci na téma voda.

Výstava, jejíž součástí je i řada odborných přednášek, je přínosná pro starosty měst a obcí a zástupce komunální sféry, provozovatele vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanty či investory, zástupce průmyslu, finančních institucí, poradenských institucí v oblasti ochrany životního prostředí a všechny, které problematika vodohospodářství zajímá. Výstava se koná jednou za 2 roky s mezinárodní účastí.