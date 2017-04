Soutěž JuniorErb 2017

Datum: 28. 4. 2017, zdroj: VSOL 2/2017, rubrika: Veřejná správa online 28. 4. 2017,VSOL 2/2017,

V soutěži JuniorErb jsou oceňováni mladí tvůrci webových stránek do 19 let. Musí se jednat o stránky, které jsou nějak prospěšné svému okolí, např. stránky obce, města, menšího sportovního klubu, školy, třídy, spolku apod. Každoročně se objeví několik velmi zajímavých projektů a co je obzvláště potěšující, většina z nich funguje dlouhodobě. Příkladem je např. web vesničky Radochovy, který zaujal porotu před několika lety a přestože je vytvořen „pouze“ na veřejně dostupném redakčním systému, slouží spolehlivě pro informování místních občanů a má smysl.

Soutěž JuniorErb vznikla v roce 2008, od roku 2011 se vyhlašují i některá krajská kola (Plzeňský kraj a hlavní město Praha). Po většinu své existence je úzce provázána s konferencemi Junior Internet a ISSS/V4DIS. Na soutěži se organizačně podílí spolek Český zavináč, Jednota školských informatiků, Plzeňský kraj a hlavní město Praha.

Vítězové plzeňského kola

V pondělí 20. března 2017 se na krajském úřadě v Plzni uskutečnilo slavnostní předávání cen vítězům krajských kol soutěží JuniorErb a Zlatý erb 2017 za přítomnosti hejtmana kraje pana Josefa Bernarda, náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky pana Ivo Grünera, zástupců odboru informatiky kraje, pořadatelů z Českého zavináče, soutěžících, médií a dalších hostů. I letos bylo z čeho vybírat. Do soutěže se přihlásilo mnoho různorodých projektů, ze kterých krajská porota vyhodnocovala ty nejlepší – výsledky viz dále.

Pražské kolo v reprezentativních prostorách

Ve středu 29. března se již tradičně v nádherných prostorách Rezidence primátorky setkali finalisté krajského kola hlavního města Prahy soutěží Zlatý erb a JuniorErb. Ceremoniálem provázel předseda celostátní poroty Zlatého erbu pan Tomáš Holenda a magistrát zastupoval pan radní Libor Hadrava a paní Renata Tomanová z odboru informatiky HMP, která byla zároveň i předsedkyní krajské poroty. Letošní ocenění Tomáš Jareš i Vojtěch Švandelík už bodovali s jinými projekty v předešlých letech a letošním umístěním opět dokázali své kvality. Jak se později ukázalo, jejich webové stránky zaujaly i celostátní porotu (která je odlišná od krajských porot).

Finále 3. dubna v Hradci Králové

JuniorErb 2017 – kompletní sestava oceněných a předávajících

Od roku 2008 se na konferenci ISSS potkávají mladí tvůrci webových stránek se zástupci odborných firem, nejvyšší politiky a samosprávy. Pravidelně se zde koná ocenění všech finalistů této soutěže. Tedy celostátního kola, kola Plzeňského kraje a kraje hlavního města Praha. Letos navíc nově proběhlo i předání ocenění finalistům tzv. krajského kola „Ostatní kraje“ (tj. z těch krajů, kde se krajské kolo nevyhlašuje). Mladí lidé zde rovněž dostávají i pamětní listy od zástupce Senátu ČR, který dává soutěži záštitu. Letos tuto pomyslnou štafetu převzal po bývalém místopředsedovi MUDr. Přemyslu Sobotkovi Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Jeden z jeho členů, senátor RNDr. Miloš Vystrčil s velkým zaujetím sledoval výklad mladých tvůrců webových stránek. Ocenil jejich šikovnost a popřál jim další úspěchy v jejich životě. Společně s předsedou Jednoty školských informatiků Petrem Naskem také předal ceny vítězům. Setkání zpestřily i tvůrkyně webových stránek cimbálové muziky Fraj z Uherského Hradiště, které ve slováckých krojích za doprovodu flétny a zazpívaly několik písniček ze svého repertoáru.

Celkové výsledky

Krajské kolo Plzeňského kraje

Krajské kolo hlavního města Praha

Krajské kolo „Ostatní kraje“

Kryštof Mitka, ZŠ Univerzum Čelákovice, s projektem Dáme matematiku Richard Hájek, Magda Karlíková, Katka Riedlová, Anna Urbaničová, Adéla Uretšlégrová, Gymnázium Uherské Hradiště, Oficiální stránky cimbálové muziky FRAJ Eva Mabbetová, Gymnázium Uherské Hradiště, stránky klubu Karate-Do v UH

Celorepublikové kolo

Roman Falhar, Český zavináč, z. s.