Aktuální témata samospráv

Zákon o rozpočtové odpovědnosti jde k Ústavnímu soudu

Protiústavní, diskriminační a ochromující investice obcí a krajů. Takový je podle tří čtvrtin senátorů a zástupců samospráv zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Zasahuje do Ústavou garantovaného práva územně samosprávných celků samostatně hospodařit s vlastním rozpočtem. Většina představitelů horní komory Parlamentu se proto spolu se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR obrátila na Ústavní soud. Spornou část zákona o rozpočtové odpovědnosti požadují zrušit. Podle měst a obcí je logika zákona špatná a vrchnostenská. Zjednodušeně říká, že pokud stát bude špatně hospodařit, potrestají se všechny obce. Konkrétně předpis stanovuje při překročení veřejného dluhu o více než 55 % HDP, obce a kraje budou muset schvalovat jen vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Tedy nebudou si moci vzít půjčku. Pro malé obce s malým rozpočtem však téměř každá větší investiční akce znamená zadlužit se.

S EET mají obcím pomoci metodické příklady

Sérii příkladů, kdy se má a kdy se nemusí vést elektronická evidence tržeb (EET) vydalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou. Odpovídá na otázky měst a obcí i dalších subjektů, které s EET souvisí. Podle resortu se nepodnikatelské činnosti spolků vedení EET netýká. Konkrétně: když například hasiči jednou za rok pořádají ples, EET vést nemusí. Pokud by je však organizovaly jednou týdne, situace by byla jiná. Modelové příklady jsou k dispozici na www.etrzby.cz, podrobnosti pak v metodice Finanční správy, kterou organizace připravila v reakci na praktické zkušenosti s EET, která funguje od loňského roku.

Stát se nesmí stavět zády k úbytkům služeb na venkově

Podle dostupných údajů za posledních dvacet let bylo v Česku zavřeno zhruba šest tisíc malých prodejen a samoobsluh, což je třetina původního počtu. Zatímco v roce 1995 v Česku fungovalo 19 700 malých prodejen a samoobsluh, do roku 2014 jejich počet klesl na 13 900. Složitá je i také situace s lékaři. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v roce 2013 na 10 000 obyvatel bylo 37 lékařů, což znamená cca 271 obyvatel na jednoho lékaře. Průměrný věk všeobecných lékařů byl 54 let, lékařům pro děti a dorost bylo průměrně dokonce 56 let. Lékařů, kteří odchází do důchodů, bylo víc než těch, co úspěšně absolvují medicínu a všechny atestace. Města a obce v kontextu se zachováním služeb v území volají po změně. Spolu s kraji jednají s ministry zdravotnictví, školství a financí. Shodují se v tom, že je třeba adresná státní podpora služeb na venkově a v menších městech a také systematické a státem podporované vzdělávání v profesích, které trh práce potřebuje. Stát by měl v dané věci co nejdříve konat, dát více peněz na rozvoj samospráv a snížit administrativu, a to se zdravým rozumem při respektování skutečných potřeb území.

MŠMT podpoří mobilní učebny a stavební úpravy škol

Do poloviny letošního roku by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mělo spustit nový investiční program na financování regionálního školství. Čerpat z něj budou moci města a obce všech velikostí. Bude z něj možné financovat například mobilní učebny či stavební úpravy ve školách. Resort tak i na základě podnětů ze Svazu měst a obcí ČR reaguje na potřeby samospráv v souvislosti s novým školským zákonem, který zvyšuje kapacitu škol. V národním dotačním programu má být v první vlně k dispozici 250 milionů korun. Peníze by měly pomoci zrychlit výstavbu a zajistit dostatek tříd na prvním stupni základních škol i ve školních družinách. Tak, aby rodiče mohly družiny využívat i v malých obcích a venkov se nevylidňoval.

Vláda musí řešit zvýšení mezd řidičů autobusů

Celou veřejnou správou rezonuje zvýšení mezd řidičů autobusů. Svaz měst a obcí ČR o tom v únoru jednal Asociací krajů ČR. Organizace se shodly, že se vláda musí podílet na stabilizaci složité situace a najít systémové řešení. V dané věci chtějí poslat společný dopis premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a dalším předsedům koaličních stran s výzvou, aby situaci neprodleně řešili. Nařízení vlády o zvýšení mezd řidičů autobusů vedlo k vyhlášení stávky dopravních odborů. Navíc se dá čekat, že budou nespokojeni i řidiči městských autobusů, kterým se mzdy zvýšit nemají přesto, že i jejich práce je náročná. Města, obce i kraje odmítají pasivní přístup vlády v otázce zvýšení mezd řidičů a požadují, aby se kabinet na řešení podílel, a to po stránce finanční, legislativní i kontrolní.

