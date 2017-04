Elektronické služby pro občany stále bezpečněji

V souladu s platnými dokumenty nabízí orgány veřejné moci v České republice rostoucí počet svých služeb občanům prostřednictvím webových stránek nebo specializovaných portálů. V době, kdy se česká i světová média často věnují tématu kyberútoků, špionážního softwaru a masivním únikům dat, je prvotním předpokladem úspěšné elektronizace veřejné správy právě zabezpečení dat i obou komunikujících stran – občana i úřadu.

Důvěra

Veřejná správa přitom čelí podobným výzvám jako soukromé subjekty. Zákazník nebude mít problém objednat si zboží v dobře vypadajícím a kvalitně zabezpečeném e-shopu, stejně tak nebude mít strach použít svou bankovní kartu k online platbě. Statistiky potvrzují rostoucí trend v komerční sféře, kdy online nákupů realizují Češi rok co rok více. Bez kvalitního zabezpečení webových stránek i e-shopů by to nebylo možné, důvěra je klíčové a křehké „zboží“, těžko se získává a lehko se ztrácí.

Ve stejném duchu musí logicky uvažovat i subjekty státní správy a samosprávy. Od července 2016 vstoupilo v platnost nařízení eIDAS regulující elektronickou identifikaci a zajišťující důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu. Již jen z faktu, že právní norma byla přijata formou nařízení (angl. „regulation“), tedy nejsilnějšího právního instrumentu Evropské unie, se dá vyčíst, jak velkou prioritou je pro státy EU bezpečnost jejich kyberprostoru. Nařízení eIDAS definuje standardy pro elektronické podpisy a pečeti, časová razítka i kvalifikované digitální certifikáty. Teprve s jistotou, že komunikace občana s orgány veřejné správy je dobře zabezpečena a díky standardům i jednotně vedena, přichází impulz pro další rozvoj elektronických služeb. Elektronický podpis má stejné postavení jako podpis na papírovém dokumentu – dosáhli jsme důležitého milníku. V kombinaci s dalším nařízením, tzv. GDPR o ochraně osobních údajů, získá občan jistotu, že s jeho daty je nakládáno dle přesně definovaných bezpečnostních pravidel.

Portál občana

Portál občana přináší nový komfort při styku s veřejnou správou. Potenciál rozvoje dalších služeb je velký a bude záležet na ochotě každého úřadu být součástí největší inovace státní správy za posledních několik let. S přihlédnutím k tomu, že portál občana je v podstatě prvním místem vzájemného setkání vnitřního informačního systému veřejné instituce a webového prostředí, je třeba zabezpečení věnovat mimořádnou pozornost.

V září 2016 proběhl masivní hackerský útok DDoS, u něhož stojí za zmínku, že se ho účastnila i mnohá chytrá zařízení – nikoli už jen počítače, ale i chytré televize, ledničky, kamery, termostaty nebo chytré automobily se mohou při nízké úrovni zabezpečení stát nástrojem koordinovaného útoku. Orgány veřejné moci musí stát příkladem a nabízet své služby na nejvyšší možné a dostupné úrovni zabezpečení.

Portál občana i všechny služby s ním spojené musí klientovi (občanovi) jednoznačně ukázat, že se nemá čeho obávat a může naopak výhod elektronické komunikace využívat naplno. Více informací k těmto tématům můžete nalézt na webových stránkách Portálu občana s úplným elektronickým podáním.

Ing. Jan Vopátek, Product Manager, VERA, spol. s r.o.