Struktura uvolněných členů zastupitelstev

Datum: 20. 3. 2017, zdroj: OF 1/2017, rubrika: Ostatní 20. 3. 2017,OF 1/2017,

V loňském roce provedl Svaz měst a obcí ČR dotazníkové šetření především mezi starosty a místostarosty měst a obcí. Záměrem bylo zmapovat vytíženost uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev prací pro obec a jejich další pracovní perspektivou po ukončení výkonu funkce.

Celkem odpovědělo 2512 respondentů a úplných odpovědí bylo přes 60 procent, jde tedy o vypovídající vzorek u většiny dotazů. Přestože jde jen o část skutečného počtu, lze z výstupů a podkladů respondentů vyvodit zajímavé poznatky o struktuře uvolněných členů zastupitelstev.

Pokud jde o věkovou strukturu respondentů, potvrdilo se víceméně normální rozdělení pravděpodobnosti. Ve věku do 30 let byla 2 % účastníků, od 31 do 40 let odpovídalo 15 %, v rozmezí 41 až 50 let to bylo 29 % – nejvíce uvolněných členů zastupitelstev mezi respondenty bylo ve věku 51 až 60 let (36 %) a „důchodový věk“ 61 až 70 let zastupovalo 17 % odpovídajících účastníků šetření. Nad 70 let se šetření zúčastnilo 17 (cca 1 %) respondentů.

Podle funkce se zúčastnila šetření naprostá většina uvolněných starostů (59 %), neuvolněných starostů bylo 27,5 %, uvolněných místostarostů 13 % a zbytek tvořili další neuvolnění členové zastupitelstva.

Pracovně právní dotazník pro členy zastupitelstva 2016

Počet respondentů dle vzdělání je patrný z uvedeného grafu a ukazuje, že drtivá většina starostů a starostek má středoškolské a vysokoškolské vzdělání.

Zajímavý pohled ukazuje i druhý graf, kde vidíme, jaké je složení starostů a místostarostů podle jejich povolání. Zde je spektrum rozložení poměrně rovnoměrné s tím, že výrazně převyšují technické obory.

Pracovně právní dotazník pro členy zastupitelstva 2016

Provedené šetření potvrdilo skutečnost, že uvolnění i neuvolnění starostové a místostarostové věnují práci pro obec více ze svého volného času než jiné kategorie veřejných funkcionářů nebo zaměstnanců obce. Nečerpání dovolené, přecházení nemocí, stres, práce do noci, o víkendech – vše má vliv na zdraví a následně může mít vliv i na chod obce.

Svaz měst a obcí bude proto v rámci projednávání legislativních návrhů prosazovat zlepšení pracovních podmínek členů zastupitelstev obcí, např. v současné době je podán pozměňovací návrh na povinné úrazové pojištění uvolněných členů zastupitelstva obce a návrh na fixaci maximální částky při náhradě škody na 4,5 násobek měsíční odměny jako u zaměstnanců obcí.