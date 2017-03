Startuje druhý ročník projektu Udělejte, co lidé ocení!

Společnost VERA loni ve spolupráci s redakcí Moderní obce uspořádala tři akce, které podpořily děti a seniory. V rámci kampaně s názvem „Udělejte, co lidé ocení!“ připravila stejnojmenný projekt zaměřený na pomoc nejohroženějším skupinám naší společnosti. Během března máte opět možnost se do něj přihlásit.

Jak projekt vznikl

„V loňském roce jsme se pustili do jedinečného projektu, který propojuje generace a přináší skutečnou radost všem zúčastněným. Zástupci měst mohli přihlásit dětské domovy, nemocnice a domovy seniorů a dopřát jejich klientům to, co skutečně ocení. Zpětně musím potvrdit, že se to povedlo a lidé ocenili nejen dárky, ale hlavně čas, který strávili zábavou, patřil pouze jim a mohli si jej užívat plnými doušky,“ říká Miroslava Vošoustová, marketingová ředitelka společnosti VERA, která se věnuje vývoji a implementaci komplexních informačních systémů pro veřejnou správu.

„Za redakci jsme se osobně zúčastnili všech tří akcí a musím potvrdit jejich vysokou úroveň a hlavně velmi vděčnou odezvu všech, jimž byly určeny,“ podotkl šéfredaktor Moderní obce Ivan Ryšavý. „Rozhodně doporučuji městům a obcím, aby se o tento projekt zajímaly a prostřednictvím společnosti VERA například pro své seniory zdarma zajistili pěkný zábavný program.“

V letošním roce bude projekt pokračovat, stejně jako kampaň, která apeluje na samosprávy, aby elektronizovali agendy úřadu a pomáhali tak i všem ostatním občanům.

Kde jsme pomohli

Navštívili jsme domov seniorů v Přelouči, kde proběhlo interview se starostkou Irenou Burešovou a vystoupily členky baletního studia Ballet Prima Pardubice. Všechny přítomné srdečně přivítala Danuše Fomiczewová, ředitelka Domova u fontány, která převzala dárky pro klienty. Mezi ty patřily zajímavé knihy, hudební nástroje, cestopisné DVD či hry, které jsou speciálně uzpůsobeny seniorům. Společnost VERA podpořila i nadcházející pálení čarodějnic pořádnou dávkou klasických buřtů a piva.

Na Den dětí jsme se vydali na dětské oddělení Nemocnice Vyškov. Všechny přítomné uvítal tajemník z Vyškova, Ivo Klenk, společně s místostarostou Břetislavem Usnulem a tajemníkem z Ivanovic na Hané, Janem Kovářem. Po předání hraček následovalo představení loutkového sboru Pronitka z Prostějova. Děti představení nadšeně sledovaly a na závěr dostaly reflexní přívěsky ve tvaru zvířátka, které posílí jejich bezpečnost, až budou opět běhat venku.

Do třetice jsme zavítali do Domova seniorů v Děčíně. Tamní klienti zažili náročnou rekonstrukci budovy, která skončila na konci roku 2015. „Všichni klienti i zaměstnanci museli být velmi trpěliví a tolerantní při stěhování do náhradních prostor a zase zpět. Měnit prostředí je pro seniory vždy velmi psychicky náročné, vidina lepších podmínek však byla to světlo na konci trnité cesty,“ uvedla primátorka Děčína Marie Blažková. Úsměvy na tváři vykouzlily nejen užitečné dárky, ale zejména kapela Severka z Lovosic, která zahrála písně z mládí seniorů.

Co je letos nového

„Letos navážeme na úspěšný koncept z loňska s drobnou změnou. Zařízení může opět přihlásit vrcholové vedení města, letos však jen do 31. března 2017. Veškeré informace naleznete na našich stránkách vera.cz/pomahame,“ uvádí Miroslava Vošoustová. I nadále platí, že město nemusí být zřizovatelem přihlašované organizace a i kvůli osobnímu kontaktu budou preferovány organizace, kde se zúčastní kolem 30 osob. Miroslava Vošoustová doplňuje: „Těšíme se, kam tento rok zavítáme a znovu potěšíme jak děti, tak seniory. Vždyť radost a smích jsou těmi nejlepšími léky na každodenní starosti i nemoci.“