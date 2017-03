Smart Cities: Tahounem pokroku musí být radnice

Do měst se stěhuje stále více obyvatel a zároveň rostou nároky lidí na prostředí, které je obklopuje. Pokud mají města v těchto výzvách obstát, musí být chytrá. Aby se koncept Smart City stal realitou, musí se iniciativy chopit vedení samotných měst. Na tom se shodli účastníci setkání Institutu pro veřejnou diskusi na téma „Smart City: Od vize města budoucnosti ke skutečnosti“.

Města nezadržitelně rostou a stoupají i jejich potřeby. 70 % obyvatel Evropské unie už nyní žije ve městech, která zároveň spotřebují 80 % elektřiny a vytvářejí 80 % hrubého domácího produktu. To nastiňuje problémy, se kterými se budou muset města do budoucna vypořádat.

„Slovo Smart se v poslední době skloňuje ve všech pádech. Co to ale znamená pro Prahu? Domnívám se, že je to určitá ambice udržet vysokou kvalitu života prostřednictvím technologií,“ řekla primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová. Klíčová pro rozvoj české metropole je podle ní oblast energetiky. Ambicí města je dosáhnout energetické soběstačnosti, dodala primátorka.

Energetika hraje pro rozvoj měst stěžejní úlohu. Podle člena představenstva společnosti ČEZ ESCO Petra Štulce se „40 % energií ve městech spotřebuje v budovách a 32 % v dopravě. Praha je ve srovnání s dalšími evropskými metropolemi velmi energeticky náročná“.

Nejsnazší cestou k dosažení úspor je podle účastníků diskuse modernizace energetického hospodářství budov. Dalším krokem mohou být zásahy do veřejného osvětlení a třetím tématem je elektromobilita. Jak upozornila Adriana Krnáčová, rozvoj elektromobility v Praze komplikuje památková ochrana historického jádra města, kvůli níž je obtížné vybudovat v centru pro elektromobily dobíjecí stanice.

Pevnou součástí chytrých měst by se do budoucna mohla stát i fotovoltaika a města by při hledání chytrých řešení mohla následovat principy průmyslu 4.0. Hnacím motorem změn ve městech přitom nemůže být stát, ale samotné municipality.

Obyvatelé měst a starostové mají o technologické novinky zájem, chtějí ale vědět, jakou konkrétní výhodu jim přinesou, řekl předseda Svazu měst a obcí České republiky František Lukl. „Lidé mají jednoznačně zájem o elektronizaci veřejné správy. Dále to jsou komunikační technologie – například wi-fi sítě na sloupech veřejného osvětlení,“ doplnil.

