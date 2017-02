Společné služby obcí usnadní život občanům

Datum: 28. 2. 2017, zdroj: OF 1/2017, rubrika: Regiony 28. 2. 2017,OF 1/2017,

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, zkráceně také Centra společných služeb (CSS), už naplno funguje. Realizuje ho Svaz měst a obcí ČR, financován je z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Projekt má za cíl – zjednodušeně řečeno – vytvořit a provozovat centra společných služeb dobrovolných svazků obcí (DSO). Navazuje na projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Na začátku byl průzkum

Spuštění Center společných služeb předcházel průzkum, který zjišťoval zájem obcí. Z něj vyplynulo, že samosprávy nejvíc potřebují společný projektový management k dotacím. Následovala setkávání obcí se sdílením dobré praxe a zkušeností, pomoc s veřejnými zakázkami a základní poradenství pro obce. Z výsledků je zřejmé, že zejména malé obce nemají dostatek kvalifikovaných odborníků a jejich sdílení více obcemi v Centrech společných služeb by mohlo situaci efektivně vyřešit podobně, jako je to třeba v Rakousku či ve Francii.

Jak to funguje

Do projektu Svazu měst a obcí ČR je v současné době zapojeno více než 80 dobrovolných svazků obcí, což znamená téměř 1700 obcí, tedy 2,1 milionů obyvatel. Služby CSS využívají podle aktuální potřeby, zájem o ně postupně roste. Starostové zapojených samospráv oceňují zejména právní služby, které CSS poskytují. Týká se to především menších obcí. Nejen pro ty je důležité, aby se vyznaly ve stále se měnící legislativě a plnily tak zákonné povinnosti. Větší obce zase v rámci CSS vítají zejména pomoc při vyhledávání dotačních možností, díky kterým mohou realizovat plány a záměry tak, aby se dané území rozvíjelo a lidé v něm rádi žili. Představitelé územně-samosprávních celků centra společných služeb vnímají také jako styčné místo pro dotazy, na které se mohou kdykoliv obrátit, potřebují-li vyřešit samosprávní problém. Za významný přínos CSS považují také sdílení dobré praxe, pomoc při přípravě smluv či při organizačním zajištění akcí, flexibilitu CSS, osobní a aktivní přístup zaměstnanců. Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách www.smocr.cz.

Přínos pro veřejnost

Až projekt skončí, plánovaný je na tři roky, obce by si centra měly plně financovat samy. Podle ředitelky kanceláře pro projekty a zahraniční vztahy Svazu měst a obcí ČR Dany Bekové by CSS měla být schopná si na sebe vydělat, ceny za služby přitom stanovovat v takové výši, aby si je obce mohly dovolit. Společná obecní administrativa by totiž ve výsledku měla usnadnit život lidem, samosprávy by jim mohly věnovat více času. Už teď je i díky projektu „Centra společných služeb“ zřejmé, že dobrovolné svazky obcí (DSO) nejsou jen o cestovním ruchu a společném pořádání kulturně-společenských akcí. DSO jako nedílná složka systému samospráv v České republice zvyšují kvalitu a pomáhají zefektivnit činnost i přínos územně-správních celků pro veřejnost.