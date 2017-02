Brno ve znamení zákonů

(II. právní konference SMO ČR)

Datum: 23. 2. 2017, zdroj: OF 1/2017, rubrika: Legislativa 23. 2. 2017,OF 1/2017,

Co se na města a obce chystá v oblasti legislativy? Co se samosprávám nelíbí a proč? O tom debatovali starostové z celé republiky na II. právní konferenci Svazu měst a obcí ČR. Konala se v lednu na brněnském výstavišti v rámci veletrhů GO a Regiontour.

Na dvoudenní akci pod záštitou Ministerstva spravedlnosti zazněla aktuální legislativa, informace o platných zákonech i těch, které zákonodárci v současné době chystají či je samosprávy potřebují změnit. Debaty se zúčastnil a své záměry představitelům samospráv představil ministr pro legislativu, lidská práva a rovné příležitosti Jan Chvojka.

Mezi právní předpisy, které v současné době trápí města a obce, patří mimo jiné zákon o sociálním bydlení, norma upravující rozpočtovou odpovědnost či registr smluv.

„Z poslední doby je v souvislosti s městy a obcemi třeba zmínit zákon o sociálním bydlení a zákon o rozpočtové odpovědnosti. Zatímco u prvního předpisu Ministerstvo práce a sociálních věcí vyslyšelo připomínky samospráv a vstup do systému sociálního bydlení by měl být dobrovolný, druhá norma je – eufemisticky řečeno – na pováženou,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: “Doufáme, že nakonec zvítězí zdravý rozum.“

Právo se týká všech oblastí lidského života. V každodenní práci samospráv přitom nejde o akademickou znalost, ale o praktický přístup v souladu s legislativou.

„Svaz by měl kromě vzdělávací role vytvářet také spojovací most mezi státem, justicí a samosprávou. Proto na II. právní konferenci vystoupili experti na legislativu z ministerstev, soudů a úřadů specializovaných na konkrétní legislativní pravidla,“ řekl místopředseda SMO ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal. Debatovalo se mj. o zákoníku práce či registru smluv.

Společné memorandum k rozpočtovému určení daní podepsali František Lukl (SMO ČR), Veronika Vrecionová (SPOV ČR) a Stanislav Polčák (SMS ČR)

Zákoník práce vždy patří k ostře sledovaným tématům. Podle jeho koncepční novely by zaměstnavatelé měli nově povinně vést evidenci pracovní doby i u lidí, kteří pro ně vykonávají činnost na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. Právní předpis tak sleduje trend přibližovat dohody k pracovnímu poměru. Počítá také s tím, že se změní pravidla pro dovolenou a doručování písemností zaměstnancům. Registr smluv, resp. zákon, který ho upravuje, má nabýt plné účinnosti letos 1. července. Stále však vyvolává řadu nejasností, například to, co je vlastně smlouva. Vlastní realizace předpisu navíc znamená obrovský nárůst byrokracie a prodloužení všech termínů v procesu uzavírání smluv. Ve smlouvách se musí začerňovat data, která podléhají ochraně osobních údajů a obchodnímu tajemství, pak se musí zveřejnit v registru, čímž smlouvy teprve nabývají účinnost a až poté, jde-li například o nemovitost, ji lze nechat zapsat v Katastru nemovitostí.

Nejen o praktické zkušenosti starostů s registrem smluv se na II. právní konferenci zajímal ministr pro legislativu, lidská práva a rovné příležitosti Jan Chvojka. Mimo jiné starosty informoval, že vláda chce rozšířit možnost účasti zástupců Svazu měst a obcí při projednávání návrhů zákonů v Legislativní radě vlády (LRV). Projednávání materiálů s dopadem na města a obce by se měli účastnit i zástupci organizací hájících zájmy samospráv s celostátní působností.

Na II. právní konferenci představitelé Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a Sdružení místních samospráv ČR také podepsali společné memorandum k rozpočtovému určení daní. V něm požadují, aby se samosprávám zvýšil podíl na dani z přidané hodnoty (DPH) v rámci rozpočtového určení daní (RUD) ze stávajících 21,4 % na 23,58 %. A to od roku 2018. Pokud se změna podaří, přinese to městským a obecním rozpočtům navíc osm miliard korun. K danému tématu by se mimo jiné měl 7. března 2017 konat v Poslanecké sněmovně speciální seminář.