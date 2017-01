Na obnovu poničených řek a potoků se sešly projekty za skoro dvě miliardy korun

„Naše potoky a řeky byly desítky let zaváděny do trubek, jejich břehy byly opevňovány kameny. To všechno urychlovalo odtok vody z krajiny, která tak ztrácela schopnost zadržovat vodu. Jsem rád, že žadatelé připravili projekty, které pomohou tento stav aspoň zčásti napravit. Pro krajinu jako celek jsou právě nesmírně důležitá i zdánlivě drobná opatření, jako je obnova slepých ramen, mokřadů či budování tůní,“ komentuje ministr životního prostředí Richard Brabec právě uzavřené první kolo výzvyna příjem žádostí z Operačního programu Životní prostředí.