Startují letošní grantová řízení Nadace ČEZ

Střední Čechy/Praha – Oranžové projekty i v letošním roce zaplaví Česko. Obce, školy i neziskové organizace či spolky mohou opět žádat o příspěvky Nadace ČEZ. Grantová řízení Oranžové schody, Stromy a Oranžový přechod tentokrát odstartovaly v jednom termínu již na začátku ledna.

Za loňský rok podpořila Nadace ČEZ v celé České republice 1003 projekty za téměř 200 milionů korun. Také ve Středočeském kraji a Praze rozdávala Nadace ČEZ finanční pomoc hned v několika grantových řízeních. Částkou 51,7 milionu korun tak přispěla na realizaci 216 projektů. O podporu mohou zájemci žádat i letos, a to už nyní. „Chceme žadatelům o příspěvky co nejvíce zjednodušit administrativu spojenou s jejich projektem. Aby nemuseli během celého roku sledovat, co jak a kdy vypisujeme, sjednotili jsme termíny podávání žádostí,“ říká Michaela Ziková, místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ.

Bezbariérové školy

Nadace ČEZ pomáhá mladým lidem s tělesným postižením začlenit se mezi ostatní studenty, proto minimalizuje překážky, které jim brání v cestě za kvalitním vzděláním. Projekt Oranžové schody odstraňuje architektonické bariéry nákupem plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů nebo zvukových a světelných naváděcích systémů. Každá základní, střední či vyšší odborná škola může o příspěvek v maximální výši 500 tisíc korun požádat jednou za rok. Žádosti Nadace ČEZ přijímá do konce února, stejně jako v minulých letech pomůže s výběrem projektů k podpoře paralympijský cyklista Jiří Ježek.

Zdravá zeleň

Nadace ČEZ už sedmým rokem podporuje také vznik nových stromořadí i obnovu historických alejí, které buď zcela zanikly, nebo už byly přestárlé. Grant za tu dobu využilo více než 200 měst a obcí, jen v roce 2016 díky projektu sázelo stromořadí 58 municipalit. Ve středních Čechách se nové zeleně dočkalo jedenáct měst a obcí.

„Zeleně v obci není nikdy dost. Navíc my novými jehličnany, listnáči a keři, všeho je celkem 320 kusů, jsme chtěli nahradit již staré a přerostlé dřeviny. Zároveň jsme je vysadili tam, kde dosud stromy nebyly, tedy na zeleném prostranství u obecního úřadu a také u hřiště. Jehličnany i listnáče budou na obou místech tvořit příjemný stín a také přirozenou bariéru proti prašnosti,“ uvedla například Jaroslava Vraná, starostka obce Kanina.

Žádosti v prvním kole grantového řízení, určeném pro ty, kteří chtějí stromy sázet na jaře, je možné podávat během celého ledna. Ti, kteří preferují podzimní sázení, budou moci žádat v červenci. Každá obec může o příspěvek požádat jednou za rok, maximální výše grantu činí 150 000 korun.

Bezpečné přechody

Nový bezpečný přechod v Chlumíně

Přechody pro chodce jsou častým místem dopravních nehod, mnohdy s tragickými následky. Častou příčinou těchto nehod bývá špatná viditelnost. Vhodné osvětlení nebezpečných přechodů přitom dokáže tuto smutnou statistiku nehodovosti snížit až o dvě třetiny. Nadace ČEZ proto dlouhodobě finančně podporuje instalace vhodného osvětlení na přechody. Ve Středočeském kraji se díky vloni nově osvětleným přechodům cítí bezpečněji obyvatelé Jesenice, Kamenice, Bořanovic a Chlumína.

„Přechod naproti obecnímu úřadu leží mezi dvěma autobusovými zastávkami. V blízkosti je navíc místní základní škola, denně jej tak využívá většina obyvatel obce včetně dětí. Problematické je pro nás zejména zimní období, kdy děti a mládež chodí ráno do školy za tmy a stejně tak i v pozdních odpoledních hodinách, protože řada z nich navštěvuje zájmové kroužky. Na neosvětleném přechodu přitom bylo snadné je přehlédnout,“ vysvětlil třeba hlavní důvod, proč se obec rozhodla bílou zebru nasvětlit, Václav Pokorný, starosta Chlumína.

Grantové řízení Bezpečné přechody navázalo na úspěšný projekt, v němž o přechodech, které dostanou osvětlení, rozhodovala sama veřejnost. Na výběru konkrétních přechodů spolupracuje Nadace ČEZ s organizací BESIP. Příjem žádostí končí v únoru, města a obce mohou žádat až o 120 000 korun.

Během celého roku mohou uchazeči podávat žádosti o podporu v grantových řízeních Podpora regionů a Oranžové hřiště. Maximální výše příspěvků v těchto případech není omezena, záleží pouze na posouzení konkrétního projektu.

Žádosti je možné už několik let podávat přes jednoduchý webový formulář, který lze vyplnit přímo na webu www.nadacecez.cz. Nutná není ani finanční spoluúčast žadatele projektu.

Veškeré potřebné informace o grantových řízeních, pravidla i formuláře

Nadace ČEZ Nadaci založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

