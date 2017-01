První sankce za protisoutěžní jednání veřejné správy byla uložena Bílině za loterijní vyhlášku

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil historicky první sankci za porušení ustanovení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže, kterým se orgánům veřejné správy zapovídá zvýhodňovat určité soutěžitele. Pokuta ve výši 275 000 Kč byla za porušení uvedeného ustanovení uložena městu Bílina, a to v souvislosti s jím vydanými loterijními vyhláškami. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Město Bílina se dopustilo protisoutěžního jednání, když povolilo na území města provozování sázkových her a provozování loterií a jiných podobných her pouze na 4 místech stanovených v obecně závazných vyhláškách, které byly vydávány a v účinnosti od roku 2013 až do současnosti.

Výběr adresních míst provozování přitom město neprovedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií, čímž bez ospravedlnitelných důvodů narušilo hospodářskou soutěž na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a na trhu provozování provozoven k účelu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Bíliny. Postupem města došlo ke zvýhodnění soutěžitelů, kteří mohou na povolených adresních místech nadále provozovat vymezené sázkové hry, loterie a jiné podobné hry a provozovny k účelu provozování těchto her.

Milena Marešová