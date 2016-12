Státní zaměstnanci s nejnižšími mzdami si příští rok polepší

Nepedagogičtí pracovníci v regionálním školství, zaměstnanci v kultuře nebo sociální pracovníci, kteří pobírají podle stávajících pravidel nejnižší mzdy, by měli od poloviny příštího roku dosáhnout na vyšší plat. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí představený na večerním jednání 20. prosince 2016 členů vlády a odborových organizací. Podle tohoto návrhu by měly být zrušeny nejnižší platové tarify a zaměstnanci by automaticky přešli do vyššího. Jejich nároková mzda by se tak zvýšila o pět a devět procent.

Na podpoře návrhu MPSV se na včerejším jednání shodli předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministři financí a kultury společně se zástupci odborů. Podle premiéra by měl návrh MPSV začít platit od 1. července 2017.

„Předložené řešení je výsledkem jednání MPSV se sociálními partnery,“ uvedl první náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robert Baxa a dodal, že „současných devět stupnic platových tarifů je jedním z důsledků ekonomické situace a stagnace výše platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v letech 2009 až 2014. Navrhujeme snížení počtu stupnic platových tarifů z devíti na šest, čímž by došlo ke zmírnění výrazných rozdílů v platových tarifech srovnatelných kategorií zaměstnanců ve veřejné správě,“ vysvětlil první náměstek Robert Baxa s tím, že se jedná o jednu z největších změn odměňování státních zaměstnanců za několik posledních let.

Na zvýšení mezd zaměstnanců, jejichž platy jsou financovány ze státního rozpočtu, bude podle údajů Ministerstva financí potřeba zajistit pro rok 2017 dodatečné zdroje ve výši cca 1,08 miliardy korun. Opatření se kromě zaměstnanců v kultuře vztahuje také na nepedagogické pracovníky v regionálním školství, sociální pracovníky nebo administrativní a technické zaměstnance ve zdravotnictví. Zvýšení mzdy se také dočkají zaměstnanci obcí. Na jejich mzdy hrazené z rozpočtů krajů a obcí, by samospráva měla podle návrhu vynaložit pro rok 2017 dodatečně cca 764 milionů korun.

