Předsedkyní Asociace krajů České republiky se stala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO)

Praha – Předsedkyní Asociace krajů České republiky se dnes stala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO). Prvním místopředsedou se na prvním zasedání asociace v novém složení stal Jiří Zimola (ČSSD). Hejtmani se nedohodli na rotaci funkce, takže znovu budou volit vedení za dva roky.

Spolu s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou se řadovými místopředsedy Asociace krajů ČR stali Oldřich Bubeníček (KSČM), Jiří Čunek (KDU-ČSL) a Martin Půta (STAN).

Na tiskové konferenci po jednání Rady Asociace krajů ČR nově zvolená předsedkyně Jana Vildumetzová uvedla: „Mou snahou bude organizaci profesionalizovat a zajistit, že bude respektovaným odborným partnerem státní správy a parlamentu. Hejtmani by měli táhnout za jeden provaz bez ohledu na to, který kraj je nejmenší a který největší, jestli jde o region strukturálně postižený nebo ekonomicky vyspělý. Fungování organizace by mělo být apolitické,“ řekla Vildumetzová ke svému zvolení.

Předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová a 1. místopředseda Jiří Zimola

1. místopředseda Asociace krajů Jiří Zimola pogratuloval předsedkyni Janě Vildumetzové k nově získané funkci a dodal, že je připraven jí pomáhat. „Vidíte usměvavé obličeje, že nám neteče krev. Jednání nebylo vůbec bojovné, jak bylo někde v médiích avizováno,“ podotkl v průběhu tiskové konference Jiří Zimola.

Jednání rady se dnes věnovalo i konkrétním a věcným problémům, jako je například problém navyšování mezd řidičů ve veřejné dopravě, či zajištění provozu Letecké záchranné služby na území krajů. Podle nové předsedkyně by asociace na svém dalším zasedání 19. ledna měla představit materiál, který naznačí, jakými úkoly se hejtmani budou zabývat a jaké je směřování AK ČR do budoucna. „Během dneška jsem například zjistila, že asociace není připomínkovým místem legislativního procesu, přitom například Svaz měst a obcí a jednotlivé kraje takovými místy jsou. I to chceme v příštím období napravit,“ dodala.

Společná fotografie hejtmanů a pražské primátorky

Asociace krajů má čtrnáct členů – třináct hejtmanů a pražskou primátorku. Vznikla, aby hájila a prosazovala společné zájmy krajů například směrem k vládě a státní správě. Současná vláda se se členy asociace pravidelně setkává a jedná o problémech v regionech. Dosud měla asociace dva předsedy, prvním byl od roku 2001 tehdejší moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský (ODS), v roce 2008 ho vystřídal tehdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD).

Jana Vildumetzová dříve pracovala jako náměstkyně na ministerstvu vnitra. Post opustila poté, co ji po krajských volbách zastupitelé Karlovarského kraje zvolili hejtmankou. Ještě předtím byla starostkou v Horním Slavkově, krajskou zastupitelkou a později působila také jako výkonná místopředsedkyně Svazu měst a obcí.