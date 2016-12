Chytrá města se zajímají o své obyvatele, šetří energii a dobře se v nich žije

Nové městské čtvrti s promyšleným dopravním systémem a energeticky úspornými budovami, využívání mobilních telefonů k informování občanů a sbírání jejich názorů, nebo využívání samořiditelných aut. Tak mohou vypadat různé podoby takzvaných chytrých měst. Podívejte se na zajímavá světová i česká chytrá města.

Jako chytrá města, smart cities, se označují města a obce, která do svého běžného provozu implementují technologie pro lepší komunikaci s občany, snaží se v maximální míře využívat obnovitelných zdrojů energie nebo třeba chytře plánují a podporují individuální i hromadnou dopravu. Definice chytrého města je široká, spojovacím článkem všech přístupů k chytrému městu je však komunikace, ohleduplnost k životnímu prostředí a pohodlnější život obyvatel. Trend chytrých měst dorazil i do České republiky.

Smart city jako energeticky úsporné město

Cílem moderních měst je snižování energetické náročnosti městských i soukromých budov. Chytrá města se proto často snaží podporovat a různě zvýhodňovat výstavbu v úsporném pasivním standardu. Příkladem je německý Heidelberg, kde díky osvícenému přístupu vedení města vzniká na místě starého nákladového nádraží moderní čtvrť Bahnstadt, v níž se staví pouze pasivní domy napojené na dálkové zdroje tepla. Ty budou využívat pouze obnovitelné zdroje energie. Podle zástupců města Heidelberg je čtvrť Bahnstadt jedním z největších světových stavebních celků ve velmi úsporném pasivním standardu.

Chytrá doprava v chytrém městě

Většina světových měst se potýká s dopravními problémy. Právě dopravní infrastruktura je jednou z hlavních oblastí, kde celá řada měst začíná uplatňovat chytrá řešení. Příkladem je Stockholm, kde se snaží co nejvíce zefektivnit dopravu, a to počínaje chytrým řízením semaforů s prioritou pro městskou dopravu a vozidla záchranného systému přes rozvoj sítě dobíjecích stanic pro elektromobily až po systémy informující o volném parkování. Stockholm se také snaží o co největší zapojení IT technologií do chodu města a obyvatelé si zde mohou celou řadu služeb objednávat elektronicky.

Smart city monitoruje spokojenost obyvatel

Co nejvíce využívat chytré telefony chtějí v Dubaji. Obyvatelé města budou moci pomocí chytrých telefonů například platit jízdenky na městskou dopravu, vstupenky do kulturních institucí a různé další poplatky. Město však chce chytré telefony svých obyvatel využít i pro zpětnou vazbu a získávání informací o jejich spokojenosti s místními službami. Příslušné mobilní aplikace budou ve velké míře využívat rozšířenou realitu, která na displeji telefonu zkombinuje reálný obraz světa s digitálními daty. Město hodlá rovněž kompletně digitalizovat svou úřední agendu s využitím distribuovaných decentralizovaných databází.

Smart city jako město budoucnosti

Opravdové bydlení budoucnosti vzniká v okrajové vídeňské čtvrti Aspern. Tu město pojalo jako laboratoř chytrých technologií a moderních přístupů k urbanistickému vývoji. Vídeňský magistrát se například snaží, aby obyvatelé Aspernu co nejméně potřebovali automobily, podporuje cyklostezky a pěší dopravu. V moderních bytových domech dokonce město mírně reguluje nájemné, aby se Aspern nestal jen čtvrtí pro bohaté, ale bydlení v nejmodernější městské části si mohli dovolit i lidé s běžnými příjmy. Město zde podporuje výstavbu energeticky úsporných domů a nebojí se používat i různé progresivní stavební technologie. Nedávno zde byl například položen základní kámen k prvnímu dřevěnému mrakodrapu na světě. Ve Spojeném království je podobnou „laboratoří“ město Bristol. To například radikálně modernizuje IT infrastrukturu a spouští pilotní projekt využívání samořiditelných aut.

Chytrá města v Česku

Také v České republice už najdeme chytrá města. Příkladem je třeba brněnská městská část Nový Lískovec, jež zatepluje budovy ve svém majetku, hodlá postavit komunitní centrum s téměř nulovou spotřebou energie a ve spolupráci se společností E.ON spustí také pilotní projekt chytrého měření spotřeby energií. „Na implementaci chytrých technologií spolupracujeme již s jednadvaceti českými městy. Nově jsme podepsali memorandum o spolupráci s městem Žďár nad Sázavou, s nímž se budeme podílet mimo jiné na rozvoji elektromobility, modernizaci městského osvětlení a budování chytrých elektrických sítí smart grids,“ sdělil Lukáš Svoboda ze společnosti E.ON Česká republika, s. r. o.